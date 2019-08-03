更多編輯台推薦新聞：
減塑新制滿月市場吹環保風 業者搶當模範生
產經

減塑新制滿月市場吹環保風 業者搶當模範生

援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置
國際

援助有限又無法工作 逾萬難民在印尼苦等安置

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮金針花季開跑 警方即起實施交通管制

最新更新：2019/08/03 19:05
2019花蓮縣金針花季3日起正式開跑，賞花景點玉里鎮赤科山目前花況約3至4成，預計8月中旬進入盛開期。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真　108年8月3日
2019花蓮縣金針花季3日起正式開跑，賞花景點玉里鎮赤科山目前花況約3至4成，預計8月中旬進入盛開期。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真　108年8月3日

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣六十石山、赤科山金針花季開跑，預計8月中旬進入盛開期，花蓮縣警察局玉里分局即日起至9月15日實施交通管制，僅開放9人座（含）以下小客車上山。

玉里警分局發布新聞稿表示，玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山這2大高山金針產地，今天起至9月15日止為金針花海季，經玉溪農會、富里鄉農會及富里鄉公所等單位多次討論，拍板定案路線規劃。

六十石山即日起至9月15日早上8時至下午5時實施交管，道路單向上、下山，上山由台9線308.5公里處（竹田村）進入，由六十石山「萬寧至復興部落聯絡道路起點」至阿眉溪（東里村）方向下山。

玉里鎮赤科山則維持原路上下山，未訂有交通管制時間。兩地都只開放9人座（含）以下小客車、機車、重機及自行車上山，遊覽車、中型巴士等大型車輛不開放。

因下山道路陡峭，玉里警分局今年也製作300公分大型告示牌，提醒民眾險降坡務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈的意外。

玉溪農會、富里鄉農會指出，赤科山花況約3、4成，六十石山約1成，預計8月中旬進入盛開期，花季約維持到9月15日。（編輯：張芷瑄）1080803

花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季3日起跑，由於山區道路危險多，縣警局玉里分局今年針對下坡路段特別放置大型警示牌，提醒民眾險降坡務必以低速檔行駛，以策安全。（花蓮縣警局玉里分局提供）中央社記者張祈花蓮傳真　108年8月3日
花蓮縣玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山金針花季3日起跑，由於山區道路危險多，縣警局玉里分局今年針對下坡路段特別放置大型警示牌，提醒民眾險降坡務必以低速檔行駛，以策安全。（花蓮縣警局玉里分局提供）中央社記者張祈花蓮傳真　108年8月3日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報