花蓮金針花季開跑 警方即起實施交通管制

2019花蓮縣金針花季3日起正式開跑，賞花景點玉里鎮赤科山目前花況約3至4成，預計8月中旬進入盛開期。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年8月3日

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣六十石山、赤科山金針花季開跑，預計8月中旬進入盛開期，花蓮縣警察局玉里分局即日起至9月15日實施交通管制，僅開放9人座（含）以下小客車上山。

玉里警分局發布新聞稿表示，玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山這2大高山金針產地，今天起至9月15日止為金針花海季，經玉溪農會、富里鄉農會及富里鄉公所等單位多次討論，拍板定案路線規劃。

六十石山即日起至9月15日早上8時至下午5時實施交管，道路單向上、下山，上山由台9線308.5公里處（竹田村）進入，由六十石山「萬寧至復興部落聯絡道路起點」至阿眉溪（東里村）方向下山。

玉里鎮赤科山則維持原路上下山，未訂有交通管制時間。兩地都只開放9人座（含）以下小客車、機車、重機及自行車上山，遊覽車、中型巴士等大型車輛不開放。

因下山道路陡峭，玉里警分局今年也製作300公分大型告示牌，提醒民眾險降坡務必以低速檔行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈的意外。

玉溪農會、富里鄉農會指出，赤科山花況約3、4成，六十石山約1成，預計8月中旬進入盛開期，花季約維持到9月15日。（編輯：張芷瑄）1080803