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因應陸客減少 金門縣府研擬多項方案

最新更新：2019/08/03 19:21
金門縣政府3日表示，為因應未來陸客可能減少，將持續爭取多元市場，加強招攬國際旅客，也盼能帶動僑親返鄉，觀光處還將創新品牌旅遊，如老兵徵召令等。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年8月3日
金門縣政府3日表示，為因應未來陸客可能減少，將持續爭取多元市場，加強招攬國際旅客，也盼能帶動僑親返鄉，觀光處還將創新品牌旅遊，如老兵徵召令等。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年8月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣政府今天說，因應未來陸客可能減少情況，除爭取大小三通區隔處理，觀光處同時研擬多項方案，包括提供僑鄉返鄉優惠補助、打造老兵徵召令等旅遊品牌，將影響降到最低。

工商時報報導，大陸方面傳出將從9月1日起限縮來台陸客團的團量，12月更將全面禁止陸客團來台。縣府觀光處發布新聞稿表示，目前尚未獲得正式的公告訊息，觀光處將持續與陸方相關單位確認，同時繼續與陸方相關單位爭取大、小三通區隔處理。

觀光處處長丁健剛表示，因應未來可能減少陸客情況，縣府觀光處除了大陸面向外，同時積極研擬「國內外遊客方案」。首先，縣府將爭取多元市場，透過旅展、行銷等方式，加強招攬國際旅客，尤其是東南亞、東北亞，例如觀光處人員此刻就在新加坡辦理旅展，大力宣傳金門旅遊。

其次是帶動僑鄉返鄉。丁健剛表示，觀光處正在研擬政策，將東南亞的70萬金門僑親，用鄉情連結整合，持續深耕金門，並研擬提供僑鄉返鄉優惠補助，讓年輕人回流。

此外，縣府觀光處還將創新品牌旅遊，藉由交通部觀光局補助，針對台灣年輕族群，打造年輕品牌，同時對老客戶，規劃重遊方案，如老兵徵召令；針對所屬營區推出不同遊程，以便老兵回營，包裝旅遊產品。

在國際包機方案，丁健剛表示，觀光處將爭取國際包機，以東南亞、東北亞為主，目前已有業者洽談，預計年底有機會成行。（編輯：謝雅竹）1080803

中國暫時停發赴台灣自由行通行證，外傳團客也將受限。金門縣政府3日表示，因應未來陸客減少可能帶來衝擊，除爭取大小三通區隔處理外，也同時研擬多項方案，盼吸引民眾訪金。圖為小三通船隻。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年8月3日
中國暫時停發赴台灣自由行通行證，外傳團客也將受限。金門縣政府3日表示，因應未來陸客減少可能帶來衝擊，除爭取大小三通區隔處理外，也同時研擬多項方案，盼吸引民眾訪金。圖為小三通船隻。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年8月3日
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