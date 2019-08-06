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基隆推小啾電子票卡 3款超值套票暢遊景點

最新更新：2019/08/06 17:31
「T99台灣好行龍宮尋寶線」暑假更名「濱海奇基線」，沿途串聯基隆各景點，8月並與插畫家可樂王合作推出「小啾」限定電子票卡，基隆市長林右昌（中）6日歡迎民眾造訪基隆。中央社記者王朝鈺攝　108年8月6日
「T99台灣好行龍宮尋寶線」暑假更名「濱海奇基線」，沿途串聯基隆各景點，8月並與插畫家可樂王合作推出「小啾」限定電子票卡，基隆市長林右昌（中）6日歡迎民眾造訪基隆。中央社記者王朝鈺攝　108年8月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）「T99台灣好行龍宮尋寶線」今年暑假更名「濱海奇基線」，串聯基隆各景點，8月更與在地插畫家可樂王與一卡通合作，推出「小啾」電子票卡，3款超值套票帶領遊客暢遊基隆。

基隆市長林右昌今天在記者會指出，「濱海奇基線」串接外木山、和平島、正濱漁港色彩屋、海科館、潮境公園等景點，來基隆玩搭乘公共運具，套票優惠有吃有玩，既經濟實惠又實用，帶給大家嶄新觀光旅遊體驗。

交通旅遊處長李綱表示，票卡內容整合乘車券、景點、博物館門票、知名伴手禮及餐飲優惠券，包裝推出「基隆小鎮慢慢遊」、「基隆山海青春行」、「濱海奇基享樂趣」3款超值套票。

他說，套票優惠價格只要市價6折，預計實施到明年4月，銷售通路除易遊網、鳳凰旅行社等網站外，也可直接到陽明海洋文化藝術館現場購買，獨創插畫角色的「小啾」電子票卡不僅值得收藏，消費完還可當一般的電子票證加值使用。（編輯：李錫璋）1080806

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