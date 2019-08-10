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阿美族豐年祭非洲鼓同樂 即興演出意外合拍

最新更新：2019/08/10 17:06

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮市阿美族吉寶竿部落今天舉辦豐年祭，北漂的族人陳秀英邀請非洲鼓團前來同樂，節奏感十足的鼓聲，吸引族人上前搖擺身體，即興演出成為一大亮點。

陳秀英出身頭目家族，父親陳文秀是吉寶竿第2任頭目，陳秀英國中畢業後就北上發展，每年夏天都會回花蓮參加豐年祭。

陳秀英說，學習非洲鼓4年多，今年團員聽到她要回家參加豐年祭，也希望能前往體驗，經過族人的同意，才促成這次的演出。

為了這次演出，陳秀英趕工縫製頭帶、情人袋、串珠項鍊等飾品，在老師胡景文指導下，編排阿美族歌曲「我是牧童」曲風，讓非洲鼓入境隨俗，演奏阿美族歌曲。

10多名團員今天全副武裝，當一天阿美族人，熱情、多變的節奏樂聲很快受到族人喜愛，還有族人搬來塑膠椅，手拿寶特瓶當鼓棒，敲打椅面，一起「合奏」。

「我是牧童」前奏一出，不少族人下場隨著節奏跳起舞來，會後族人圍成大圓圈，邀請團員一起合舞阿美族的傳統舞蹈。

團員徐紫涵說，第一次參加豐年祭，阿美族人對文化的包容性讓她印象深刻，彷彿大家認識很久，還有族人邀約他們明年再來。（編輯：張芷瑄）1080810

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