陸客自由行暫停 3離島首長將赴北京會國台辦

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）中國停發赴台自由行通行證。對此，金門縣長楊鎮浯明天將和澎湖縣、連江縣首長共赴北京，預定12日拜會國務院台灣事務辦公室，爭取小三通相關政策，盼陸方對3離島區隔對待。

縣府觀光處今晚發布新聞指出，大陸文化和旅遊部公告自今年8月1日起暫停47個城市赴台自由行政策後，引發金門民眾關切，業者憂心將衝擊金門整體觀光及相關產業。楊鎮浯因而邀請離島縣府會首長共赴北京拜訪國台辦。

觀光處指出，大陸居民赴金旅遊自101年起開放20個小三通自由行城市，104年再開放47個大三通自由行城市，共61個自由行城市可赴金門、馬祖與澎湖旅遊。其中福州、廈門、漳州、泉州、龍岩與溫州6城市是大、小三通都適用，而且與金門往來密切，一旦暫停，將對金門觀光和產業造成重大損失。

觀光處說，今年以來陸客約占小三通旅客45%，其中自由行更高達70%，如果暫停將嚴重衝擊小三通人流與金門縣觀光產業。

觀光處表示，預估8月到明年1月，自由行來金門如無法區隔對待，金門觀光產值將損失超過新台幣25億；如果合併先前媒體所提團客來台政策同時暫停，金門縣受影響陸客觀光人次約40餘萬，觀光消費總額到明年1月止，預計將蒸發35億元以上。

觀光處處長丁健剛表示，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證本有不同，政策上應區隔處理。當前陸客對於金門整體觀光產業經濟，已具有不可忽視的影響力，尤其小三通純金門自由行已是常態，陸方若能釋出善意，將有利後續福建沿海地區與金門、馬祖大、小四通的推動作業。（編輯：謝雅竹）1080810