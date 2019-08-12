台中清晨降下大雨 多處涵洞道路積水

台中市12日清晨起降下大雨，南屯區五權西路位於高速公路涵洞下方往郊區路段有積水狀況。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年8月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市今天清晨降下大雨，多處地下道涵洞與道路積水封閉，台中市水利局表示，各地抽水站已就位待命，隨時做好各項預防及整備措施。

中央氣象局上午8時15分發布豪雨及大雨特報，豪雨特報地區為台中市、高雄市；大雨特報地區有苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣。

台中市今天清晨起降下大雨，造成多處積水、淹水狀況。台中市消防局指出，南屯區永春東二路、三路有淹水狀況，消防局派員前往查看，並已通知警廣，呼籲用路人提早改道，永春東三路段稍早淹水已退。

此外，南屯區五權西路位於高速公路涵洞下方往郊區路段，目前除上高速公路外，其餘車道封閉，另外往市區方向，因淹水稍退，車道改封一半，警方在現場警戒；大肚區興和路地下道積水，因旁邊的水利溝滿溢流入地下道所致，目前柵欄機已放下阻絕車輛進入，抽水機正持續抽水中。

台中市政府水利局表示，這波水氣影響台中市主要範圍為市區及屯區，中興抽水站已於上午7時32分開始運作，其他抽水站操作人員也就位待命，隨時做好各項預防及整備措施。（編輯：張雅淨）1080812

台中市12日清晨起降下大雨，南屯區五權西路位於高速公路涵洞下方往郊區路段，目前除上高速公路外，其餘車道封閉。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 108年8月12日