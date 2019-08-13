台南0813豪雨淹水 蔡總統致電關心

（中央社記者張榮祥台南13日電）台南豪雨造成多處道路及地下道淹水，全市今天停班停課，總統蔡英文也致電台南市長黃偉哲關心災情，黃偉哲也感謝總統對台南的關心；另外，他也說明「全市停班停課」的考量。

因應這波豪雨，台南市災害應變中心12日下午3時三級開設；經過一夜大雨，黃偉哲凌晨5時30分宣布成立0813豪雨災害應變中心二級一階開設，親自坐鎮第一線。蔡總統來電關心台南淹水災情，黃偉哲正在仁德區萬代橋視察，黃偉哲立刻回報水患狀況，也感謝蔡總統對台南的關心。

黃偉哲說，台南豪雨災害主要集中在永康區、仁德區及歸仁區，尤其是仁德區的三爺宮溪已經溢堤，造成仁德區的工業區及交流道淹水，雨量已超出人為水利設施的防救範圍。

黃偉哲表示，三爺宮溪溢堤，無法抽水，造成內水排不出去，外水淹進來，抽了也是白抽，只能進行搶救人員及物資的動作，幸好雨勢在清晨6時多變小，三爺宮溪水位若降到比堤防低，就能展開抽水作業。

黃偉哲說，中央氣象局過去的停班停課標準是24小時內雨量達350毫米。但從昨夜到今晨，台南在6小時內降雨近250毫米，受災地點集中在市區，包括永康、仁德、歸仁等區及仁德交流道。在經過與幕僚及氣象預報人員討論後，當機立斷決定全市停班停課。

黃偉哲強調，宣布全市停班停課是不得已的決定。因為各區陸續傳出災情，甚至有地下道水淹到近一層樓高，對民眾通勤安全有威脅疑慮，必須立即決策處置；若只宣布局部地區停班停課，或宣布停班半天，恐會造成民眾生活秩序大亂。另外，即使水退得快，民眾仍需要時間清理家園。經過審慎考量後才宣布全天全市停班停課。

台南大雷雨，不只帶來淹水，雷擊也損及供電設備，台電台南區營業處統計，台南因雷擊有3237戶停電，集中在仁德區、歸仁區及七股區；緊急搶修後還剩仁德區太乙工業區96戶尚未恢復供電。(編輯:孫承武) 1080813