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苗124線又傳坍塌 雙向交通受阻

最新更新：2019/08/16 11:36
苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，16日凌晨又發生土石滑落的情況，雙向交通再次受阻，目前全線封閉。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月16日
苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，16日凌晨又發生土石滑落的情況，雙向交通再次受阻，目前全線封閉。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月16日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，今天凌晨又發生土石滑落的情況，雙向交通再次受阻，目前全線封閉，提醒人車改道。

苗栗縣南庄鄉公所上午發出緊急通報，苗124線22.6公里處，獅頭山牌樓往三灣方向約80公尺處，再次發生山壁坍方，大量土石挾帶樹木崩落到路面，導致雙向交通暫時受阻，已通報苗栗縣政府工務處前往搶通。

苗縣府工務處指出，該路段因連日大雨加上地震後土石鬆動，11日就出現坍塌意外，經工程單位連續2天趕工搶通，相隔不到3天，又發生土石滑落的情況，所幸無人傷亡，將派員前往清除土石，呼籲民眾提前改道由苗124乙線進出，避免發生危險。（編輯：李錫璋）1080816

苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，16日凌晨又再次發生山壁坍方，大量土石挾帶樹木崩落到路面，導致雙向交通暫時受阻，已通報苗栗縣政府工務處前往搶通。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月16日
苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，16日凌晨又再次發生山壁坍方，大量土石挾帶樹木崩落到路面，導致雙向交通暫時受阻，已通報苗栗縣政府工務處前往搶通。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月16日
苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，16日凌晨又再次發生山壁坍方，大量土石挾帶樹木崩落到路面，導致雙向交通暫時受阻，呼籲民眾提前改道，避免發生危險。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月16日
苗栗縣南庄鄉苗124線22.6公里處，11日發生土石坍塌意外，苗栗縣政府搶通後，16日凌晨又再次發生山壁坍方，大量土石挾帶樹木崩落到路面，導致雙向交通暫時受阻，呼籲民眾提前改道，避免發生危險。（翻攝照片）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月16日
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