現職臨時員加分惹議 高市環保局：公開公平

（中央社記者陳朝福高雄16日電）高雄市環保局辦理正式清潔隊員甄試，國民黨市議員陳麗娜今天說，現職臨時員最高可加7分，違背政府機關用人公平原則；環保局回應，依私法僱傭關係等辦理，符合公開和公平。

陳麗娜在高雄市議會國民黨團召開記者會，指環保局舉辦的正式清潔隊員甄試，為現職臨時人員加分其實是為民國104年留下來的300多名人員解套，但「擦屁股也不能違反公平原則」，應立即停止甄試作業、退還1萬5000人的報名費，待環保局另擬公平公正辦法後再行甄試。

陳麗娜表示，考試在即，有報名者發現現職臨時人員竟可以最高加7分的「護內條款」，凡現職於高雄市政府環境保護局臨時人員，只要服務年資1年以上就可獲得認列年資每個月加總分0.15分、加分上限7分的優惠。

陳麗娜指出，一般加分對象為原住民和障礙者等，現職臨時人員本就熟悉業務，在術科已占優勢，若再給予加分，基本上這就是臨時人員轉正的過水考試，其他人員幾乎是白繳新台幣800元來陪考而已。

環保局這次考試錄取正取193名、備取476名，陳麗娜說，報名費每人800元，環保局共收1200萬元，收這麼多錢卻弄出一個不公平的考試，實在說不過去。

陳麗娜指出，環保局曾於104年用「內部甄試」辦法甄選「儲備清潔隊員」。由於這個考試僅限環保局既有臨時人員報名參加，排除具工作能力一般國民參與。

監察院調查後指這種作法違背政府機關用人公平、公開之原則，難謂妥適外，又因儲備清潔隊員有轉升為正式清潔隊員的機會，應確保有資格者均有公平參與競爭的機會。顯見為達成讓臨時員轉正的政策目標，犧牲考試公平性作法，早不獲認同。

高雄市政府環保局副局長蔡秀玉表示，這些現職臨時員多年來相當辛勞，為體恤他們的辛勞，環保局依私法僱傭關係辦理加分，也希望能快速上線工作，參考其他3、4個縣市的加分辦法模式辦理，符合公開和公平。

高雄市環保局清潔隊員甄試報名8月5日截止，8月31日筆試，9月1日進行術科考試。（編輯：黃世雅）1080816