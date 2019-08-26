中市府開辦中文班 助移工適應在台生活

台中市勞工局開辦移工中文班，協助移工增進中文溝通能力並適應在台生活，一名印尼籍看護烏咪（右）在雇主家待逾10年，與雇主情同家人，雇主還幫她報名參加中文班，讓她在工作之餘還能學習精進技能。中央社記者郝雪卿攝 108年8月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）來自印尼的烏咪，在台中市擔任外籍看護，在雇主家一待逾10年，早已被雇主視為家人，雇主還讓她參加台中市勞工局開辦的中文班，讓她在工作之餘還能學習精進技能。

台中市勞工局今天表示，台中市有逾2萬戶家庭聘用外籍看護，為協助移工適應在台生活與雇主溝通順暢，推動多元友善措施，辦理移工中文班，透過活潑有趣的教學，增進移工中文溝通能力，化解勞雇之間隔閡。

已經退休的王姓高中女老師提起與烏咪的緣份，就好像在談自家人一樣真情流露，她說，烏咪剛來時，中文不流利，看起來也不像親切體貼的人，但她想到一個女孩千里迢迢從印尼到此，需要多大勇氣才能走進陌生人的家庭，於是她決定要把對方視為家人一樣。

王姓雇主指出，烏咪11年來先後照顧患病的阿公、阿嬤；每天從起床梳理、餵飯、服藥、陪看病及操持家務等，儘管工作繁瑣，烏咪視病如親態度，讓她看在眼裡很感動。阿公走後，阿嬤失智、幻想，直到臥病8年，烏咪始終無微不至照顧，阿嬤不睡覺時，也不敢稍離半步。

王姓雇主家人都很感謝烏咪的幫忙，過年給的壓歲錢比薪水多，假日鼓勵她出門，更主動幫她報名參加中文班，希望她多多學習上進，雇主開明的作風，讓烏咪感受到愛與信任，慶幸自己遇到好人家。

烏咪說，雇主待她如同女兒，她忙不過來，會主動接手分攤工作；說好回家時間不見回來，就會擔心她是否遇到什麼麻煩，從雇主身上讓她感受深刻母愛，由於她早年喪母，最欠缺的母愛能在千里之外的台灣得到補償，她覺得老天待她不薄，讓她在異鄉再結母女情緣。

台中市勞工局長吳威志表示，外籍看護工遠渡重洋來台協助照護家人，是非常重要的夥伴，期盼雇主及移工夥伴都能像王老師與烏咪一樣，建立互信互助勞資關係，共同守護溫暖家園。（編輯：戴光育）1080826