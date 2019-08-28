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富岡港漂流木隨海流進進出出 漁民難捉摸

最新更新：2019/08/28 14:06
颱風白鹿雖遠離，但山洪帶來大量漂流木沖到海面，散布在台東富岡港外海，隨著潮流和風向變化，27日晚間第2度漂進富岡。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月28日
颱風白鹿雖遠離，但山洪帶來大量漂流木沖到海面，散布在台東富岡港外海，隨著潮流和風向變化，27日晚間第2度漂進富岡。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）颱風白鹿雖遠離，但山洪帶來大量漂流木沖到海面，散佈在台東富岡港外海，隨著潮流和風向變化，昨晚第2度漂進富岡，上午又被潮流帶出港，讓漁民難捉摸。

颱風白鹿在台東山區帶來豪大雨，山區樹枝、樹幹隨暴漲洪水被沖到海面，8月25日遍布富岡港外面。26日凌晨起由於海流變化，原本在南端岸邊的海漂樹木不斷湧入港區，幾乎塞滿整個富岡漁港，面積近4公頃。

台東縣政府農業處緊急由大武、金樽漁港調派海事工程怪手支援，日夜不斷清除漂流木，優先清出一條航道，讓漁民可以出海、客輪往返載運遊客與居民、船隻可以疏運離島所需物資。

27日清晨3時多，港口內的漂流木又被海流帶出港一夜之間消失，散布外海。今晨海上漂流木又漂進富岡港，上午8時過後，又被潮流帶出海往北漂，所幸未影響船隻進出。不過，漂流木「漂泊不定」讓漁民難捉摸，形容「晚上回到富岡港睡覺，白天就出海到處逛」。

台東區漁會總幹事李振元表示，在海面上的漂流木，會因為出現西南風和沿岸流被帶進富岡港，如果改吹東北風，又會被帶出港，在海面上漂流。如果漂流木離岸邊比較遠，就會被黑潮往北帶，遠離富岡港。

李振元表示，通常漂流木進進出出富岡港的狀況要半個月到1個月，但是因為現在後面還有一個颱風，所以無法判斷這些漂流木狀況何時解除。

針對颱風過後，漂流木淤塞港區造成船隻無法出入的問題，農業處表示，會訂定開口契約要求廠商，往後只要氣象局發布海上颱風警報，且颱風中心行經台東縣，將要求廠商12小時內海事機具設備必須進駐港區待命，發揮緊急救援的備案措施。(編輯:孫承武)1080823

颱風白鹿雖遠離，但山洪帶來大量漂流木沖到海面，散布在台東富岡港外海，隨著潮流和風向變化，27日晚間第2度漂進富岡，28日上午又被潮流帶出港，讓漁民難捉摸。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月28日
颱風白鹿雖遠離，但山洪帶來大量漂流木沖到海面，散布在台東富岡港外海，隨著潮流和風向變化，27日晚間第2度漂進富岡，28日上午又被潮流帶出港，讓漁民難捉摸。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年8月28日
颱風白鹿在台東山區帶來豪大雨，山區樹枝、樹幹隨暴漲洪水被沖到海面，26日凌晨起由於海流變化，原本在南端岸邊的海漂樹木不斷湧入港區，幾乎塞滿整個富岡漁港。中央社記者盧太城台東攝　108年8月28日
颱風白鹿在台東山區帶來豪大雨，山區樹枝、樹幹隨暴漲洪水被沖到海面，26日凌晨起由於海流變化，原本在南端岸邊的海漂樹木不斷湧入港區，幾乎塞滿整個富岡漁港。中央社記者盧太城台東攝　108年8月28日
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