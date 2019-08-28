台北市單身青年及婚育租金補貼 9/2起跑

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市都發局配合內政部「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案，從9月2日起受理申請。北市部分，單身青年最高補貼每月每戶新台幣4000元，新婚育兒每月每戶5000元。

內政部日前召開記者會公布，行政院已核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」試辦方案，補助對象分別為20歲至40歲單身青年、2年內新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭，從9月2日起受理申請，共2萬4000戶名額。

北市府都市發展局今天指出，配合內政部首次辦理今年度「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案，從9月2日開辦，受理至27日止，符合資格民眾可提出申請。

都發局表示，「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案，台北市提供的戶數及補貼金額分別為，單身青年租金補貼共1215戶、最高補貼金額每月每戶4000元，新婚育兒家庭租金補貼1416戶、最高補貼每月每戶5000元且期限最長為一年。

至於「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」申請條件，都發局指出，除滿20歲、家庭成員均無自有住宅外，對於申請人家庭成員所得仍有限制，設籍於台北市的租金補貼申請人，家庭每人每月平均所得須低於4萬1450元。

都發局提醒，市民在受理期間填妥申請書及檢附相關文件，以掛號郵寄或親自至南京東路三段的中區辦公室辦理；為簡政便民也提供線上申請，受理期間可上內政部架設「單身青年及婚育租金補貼線上申請系統」網站，網站將從9月2日起對外開放。（編輯：張銘坤）1080828