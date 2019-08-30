摩天輪招商說明會未開放 台灣基進要求公開透明

（中央社記者陳朝福高雄30日電）高雄市府今天舉辦愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會，但簡報部分未開放，台灣基進與民進黨高雄市議員簡煥宗要求公開透明，「否則只是淪為一場幫市長韓國瑜背書的大拜拜」。

高雄市政府經濟發展局今天舉辦的這場摩天輪招商說明會，下午2時30分在鹽埕區城市商旅珍愛館1樓舉辦，依經發局發出的採訪通知，除了韓國瑜致詞、接受聯訪，韓也將率領與會人士俯瞰開發基地。下午3時起進行一共30分鐘的簡報，韓國瑜不會出席簡報。同時簡報以保障潛在投資者權益為由，不開放媒體採訪。

簡煥宗與台灣基進組織部主任李雨蓁、新聞輿情部副主任張博洋等人，上午先到市府鳳山行政中心召開「欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假」記者會，要求招商相關作業要公開透明。

簡煥宗針對摩天輪興建地點指出，愛河沿岸屬「沙仔地」，地質較為鬆軟，必須要作地質改良，而高雄港區土地市府也未作好相關環境影響評估，招商說明會顯然只是淪為一場幫韓國瑜背書的大拜拜。

李雨蓁表示，在市府設定的4處基地中，3處位在港區，1處位於69期重劃區接近中都磚窯廠，沒有1處位在河岸旁，這和韓國瑜在愛河上面架設摩天輪的目標，顯然有出入。

張博洋也批評不是召開說明會就等於兌現政見，根據土地法第25條，市有土地要設地上權超過10年，要市議會同意和行政院核准，且依國有非公用土地設定地上權作業要點，執行機關辦理招標設定地上權時，公告期間不得少於一個月。但以上流程都沒有，今天的說明會只是一個政治操作、帶風向的說明會。（編輯：黃世雅）1080830