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取消夜宿民宅後跑行程 韓國瑜：感覺像鐵金剛

最新更新：2019/08/30 13:11
高雄市長韓國瑜（前）29日身體不適取消夜宿新住民家行程，30日上午出席鳳山代天府安座大典受訪表示，回家睡了約7個小時，「今天怎麼感覺像無敵鐵金剛」。中央社記者程啟峰高雄攝　108年8月30日
高雄市長韓國瑜（前）29日身體不適取消夜宿新住民家行程，30日上午出席鳳山代天府安座大典受訪表示，回家睡了約7個小時，「今天怎麼感覺像無敵鐵金剛」。中央社記者程啟峰高雄攝　108年8月30日

（中央社記者程啟峰高雄30日電）高雄市長韓國瑜昨晚身體不適取消夜宿新住民家行程，經一夜休息後今天上午出席鳳山代天府安座大典接受媒體訪問表示，昨晚睡了約7小時後，「今天怎麼感覺像無敵鐵金剛」。

對於外界關切他的健康情形，韓國瑜媒體受訪表示，這段時間行程太多、太密集了，包括參加活動、講習、開會等，一連幾天都大概從上午7、8時跑到晚上9時，昨天更跑到深夜11時。昨天深夜回家睡了7個多小時，「今天怎麼感覺像無敵鐵金剛」。

韓國瑜回應昨晚臨時取消夜宿的問題後匆匆離去，面對媒體追問前鴻海董事長郭台銘是否可能參選，另大選「韓朱配」有可能嗎？等問題，都以「謝謝」回應。

韓國瑜昨晚原訂夜宿新住民家，因身體不適在與夜宿民眾一家人話家常後，取消夜宿提前返家休息，今天一早原訂的早餐會、訪視前鎮區戶政事務所、崗山仔南區老人活動中心等行程也一併取消。

韓國瑜上午由高市府民政局長曹桓榮、多名國民黨議員陪同參加鳳山代天府安座大典並進廟參香。韓國瑜全程受到廟方及支持者簇擁歡迎，現場民眾為他加油「韓國瑜凍蒜」聲不絕於耳。

韓國瑜致詞表示，去年底選市長時曾來過代天府，今天再續前緣；在入主市府後整個市府團隊全力拚市政；他希望結合廟寺等民間力量幫助身心障礙等弱勢，讓社會愈來愈好，也讓鳳山也愈來愈好。

為傾聽新住民的心聲，韓國瑜昨晚來到前鎮信徹禪寺－新住民關懷據點舉辦座談會。他首先感謝信徹禪寺的師父們默默付出愛心、資源，長期從事關懷新住民的工作，並對在座的新住民姊妹們說道「我們都是一家人」，盼在座談會的互動中，大家能暢所欲言，無論什麼難題，一起來面對跟解決。(編輯:孫承武)1080830

高雄市長韓國瑜（前左2）30日上午參加鳳山代天府安座大典並進廟參香，受到廟方及支持者歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝　108年8月30日
高雄市長韓國瑜（前左2）30日上午參加鳳山代天府安座大典並進廟參香，受到廟方及支持者歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝　108年8月30日
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