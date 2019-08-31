新北偏鄉國小 混齡教學增文化學習人際互動

少子化導致偏鄉小校小班教育問題，新北市教育局表示，新北市自105學年度開始，未滿50人的國小推動混齡教學，高年級的孩子可擔任小助教，教師協同合作也可幫學生開展多元智慧，增進學生間人際互動。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年8月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市政府教育局長張明文今天表示，少子女化導致偏鄉小校小班教育問題，混齡教學可增進學習效果與人際互動，不同風貌課程設計及個人化學習計畫，將困境轉化為教育的新契機。

新北市國小開學，教育局國小教育科長林奕成指出，統計小學人數依城鄉不同差距大，新北人數最多的新莊區光華國小3602名學生，已連續16年蟬聯全國最多人數國小。

他說，新北市學生50人以下的國小有25所，雙溪柑林國小全校只有5名學生，其中，還有1人是今年入學新生。貢寮福連國小只有6名學生，今年沒有新生入學。

萬里大坪國小今年與雙溪牡丹國小、猴硐國小一樣，只有1名新生入學。凸顯少子女化嚴重，學校一名老師面對一名學生的教學困境，學生人際關係社交學習、文化刺激及同儕互動不足。

教育局副局長黃靜怡接受中央社記者訪問時說，許多偏鄉學生人數少，班級甚至都無法有群體活動，曾有學生的願望是「能組織一個球隊打球」。為此，在生活課程、藝術與人文領域、健康與體育，與綜合學習等，全面實施混齡學習。

在老師專業領導知能方面，教育局培訓混齡教學的老師，並將偏鄉附近幾所學校，歸納成6條路線協同教學，師資群一起研發混齡課程，共同備課、觀課、與議課。

張明文表示，各校群依在地文化景觀，發展混齡教學特色。例如文山線雲海、福山、永定及石碇4所小學，透過教師社群運作，引進外部專家學者做老師後盾，發現只要老師用心，偏遠地區學校受到少子女化衝擊就會降低。

張明文也說，新北市自105學年度開始，未滿50人的國小推動混齡教學。資深與典範教師引導偏鄉老師，讓混齡課程設計與教師教學更精熟。而5、6年級的孩子，可擔任小助教的領導學習，教師協同合作也可幫學生開展多元智慧，增進人際互動。（編輯：張芷瑄）1080831