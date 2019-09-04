因應台商回流 中市府辦就業博覽會徵才

（中央社記者郝雪卿台中4日電）因應近期台商回流，台中市勞工局將於7日在台中世貿中心舉辦「台商入港職缺進場」就業博覽會，邀請58家國內知名廠商設攤徵才，將提供逾3700個工作機會。

勞工局長吳威志表示，台中市政府為吸引企業投資台中，設置「台商專區」提供一站式整合服務，今年上半年已有超過20家台商回流，都選擇台中為投資首選，上半年累計投資金額高達新台幣644億元。

吳威志指出，這次就業博覽會特別邀請「矽品」、「先進光電」及「橋椿金屬」等回流擴廠廠商參加，為在地民眾創造多元就業機會。

除了盤點台商回流職缺，吳威志表示，市府更統整台中市跨國企業如「長青資訊」電競產業、在地「天下數位科技」遊戲產業、餐飲業者「王品」、「這一鍋」等企業，以及在地企業「麗寶樂園」二期招募，共邀集58家廠商共襄盛舉，提供3700個工作機會，歡迎民眾多方嘗試，找到適合的職缺。

台中市就業服務處長傅晶如則指出，此次徵才特別在現場安排「職涯塔羅牌」轉盤活動，並提供一對一專業顧問進行「履歷健診」及「面試技巧指導」，還有免費「彩妝棚拍」、手作木箱鼓達人體驗、職訓成果「大富翁」遊戲等。（編輯：張芷瑄）1080904