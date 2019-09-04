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陸客來台限縮 金門小三通下滑2.87%

最新更新：2019/09/04 19:27

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣政府今天表示，受兩岸關係變動波及，8月小三通入出境總數較去年同期減少2.87%人次。其中，陸客落地簽人次衰退19.84%；縣府盼透過特殊政策鬆綁，給予區隔化對待。

觀光處表示，中國大陸在7月底突然公布8月1日起暫停47個城市赴台自由行，小三通往返人次已漸受到影響。依觀光處數據，8月自由行人數減少，明顯表現在陸客落地簽人次；總計落地簽共5560人次，較去年同期6936人次，衰退19.84%。

縣府觀光處長丁健剛表示，面對逐漸嚴峻的兩岸政治氛圍，預料後續影響層面將會逐步擴大。縣長楊鎮浯最近帶領團隊馬不停蹄與北京、福建省、廈門市溝通協調，就是希望陸方能理解離島地區的關鍵影響性與產業侷限，透過特殊政策的鬆綁，給予區隔化對待。

觀光處大陸科科長蔡百里表示，小三通入出境總人次去年1月負成長，連續18個月正成長後，今年8月首次負成長。

縣府觀光處指出，民國108年8月小三通入出境總計18萬3946人次，較去年同期18萬9384人次，衰退2.87%。至於台灣旅客入出境人次則為9萬4041人次，較去年同期10萬168人次，衰退6.12%。

中國旅客入出境總人次8萬7337人次，較去年同期8萬6798人次，成長0.62%，而其中陸客入境共4萬2939人次，較去年同期4萬3484人次，衰退1.25%。其中，落地簽共5560人次，較去年同期6936人次，衰退19.84%。（編輯：黃世雅）1080904

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