澎湖推動無籍船筏合法化 隨申請隨辦理

（中央社澎湖縣6日電）澎湖縣政府列管近1000艘無籍船筏，航港局完成首批3艘遊艇證書，目前還有58艘船舶申請取得船舶驗證號數，採隨申請隨辦理原則，讓船筏早日合法。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖縣在98年訂定無籍船筏暫行管理辦法時，共列管有739艘，現今已高達922艘，無籍船筏數量全台最多，還曾衍生非法漁業與載客，甚至走私等不法情事，嚴重危及海洋與船席等問題，因此所有無籍船主務必在年底前取得合法驗證身份，否則明年1月起，將被禁止泊港、出海。

交通部航港局為為讓合法的船主，可以安心出航，採取簡政便民原則，船主只要申請認證，檢附完整資訊，就可儘速取得遊艇證書，近1000艘無籍船筏昨天首發3張遊艇證書，目前還有58艘船舶申請取得船舶驗證號數，可望在近期內完成。

澎湖農漁局表示，現有無籍船所有人申辦自用遊艇程序，可向航港局公告的7家機構申請驗證，再向航港局辦理註冊「自用遊艇」，取得證書方可泊靠、出港，檢驗費用依船體長度大小在2萬8000元至4萬2000元不等。（編輯：林沂鋒）1080906