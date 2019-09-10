老兵召集令 重遊金門送隊徽紀念酒

金門縣政府發布2019老兵召集令，鼓勵並號召老兵返金旅遊，活動期間回金參與活動的老兵，將可獲得附有專屬隊徽的老兵紀念酒，限量6000瓶送完為止。（飲酒過量有害健康；酒後勿開車；未成年請勿飲酒）中央社記者黃慧敏攝 108年9月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）古寧頭戰役70週年紀念將到，金門縣政府感念老兵守土衛國的付出，鼓勵並號召老兵返金旅遊，活動期間回金參與活動老兵，可以獲得附有專屬隊徽的老兵紀念酒，6000瓶送完為止。

縣府觀光處表示，今年老兵紀念酒特別找來曾在金門服役、「金門草綠服記憶」繪本作者王繼世設計酒盒，以「金門之光重返榮耀」、「感謝您付出青春戍守金門」為題，畫出老兵共同經歷的故事。

王繼世表示，當年當兵印象深入內心，因此酒盒以草綠服日子，融入太武山頂哨守金門的畫面來呈現，並由老兵志工協助檢視才拍版定案。志工紛紛表示，紀念酒相當有紀念價值，雖然今年回來過金門了，但會為此再回來一次。甚至有人已經想到要將酒盒裱框，縣府預計將引起老兵收藏熱潮。

觀光處長丁健剛表示，很多老兵因為懷念當年青春戍守金門的日子，經常回金旅遊，年度老兵召集令活動，已接獲多位老兵、眷屬、旅行業者等詢問，表示要規畫與親友再度返金旅遊。

觀光處說，去年「毋忘在金」老兵召集令活動吸引1萬2090名老兵來金，這還不包括隨老兵同來的眷屬和親朋好友；還有4名老兵的4個家庭每年聚會，去年就聯袂來金旅遊，老兵召集令確實已發揮效益。

今年老兵召集令從10月1日起跑，到12月31日以前，定位為淡季旅遊推廣，但不包括週日及國慶連假；參與對象泛指曾經在金門服役而且現在不在金服役的陸海空軍老兵。

特別的是，今年活動特別加入尋找「海防據點」，希望老兵重回海防據點憶當年。觀光處更準備了專屬部隊隊徽貼，連同紀念酒品一起送給老兵，今年預計提供6000名老兵返金領取紀念酒品，送完為止。（編輯：：黃世雅）1080910（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）