議員提市府局處秘書助造勢 柯文哲：依法行政

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北12日電）民進黨台北市議員簡舒培今天質詢時提及，產業發展局一名秘書利用公務時間陪柯文哲南下跑行程，根本是替民眾黨造勢，並拿出該秘書陪同柯的照片，質疑根本黨政不分。

柯文哲表示，若「對方假日要做什麼，何必管人家」，真的發現有問題就提出，否則就是誤導，「該怎麼辦就怎麼辦」。

台北市議會今天召開第13屆第2次定期大會，柯文哲與各局處首長列席備詢。柯文哲接受簡舒培質詢時，做以上表示。

簡舒培在質詢時拿出資料，提及今年度各局處首長請假狀況，至8月底止，以產業發展局長林崇傑最高。簡舒培接著提到，產發局一名秘書現已淪為民眾黨秘書，專協助柯文哲跑選舉行程。

簡舒培說，調資料發現，至今年8月底止，公務員總上班天數為164天，但該名產發局秘書請假達70天，其中公假45天，詢問柯文哲是否認識該名秘書。柯文哲指出，他認識，相信請假一定都是依法行政。

簡舒培表示，該名秘書原本是產發局專員，今年6月調至局長室擔任秘書，常支援局長室業務，至8月底，該名秘書加班時數超過88小時，加班事由卻是陪長官出席活動。

她說，接獲爆料，從去年至今年過年後，市長室就交辦要準備總統大選，並要求協助柯文哲與工商業等大老會面及赴產業參訪。對此，柯文哲表示，是要跟台北市工商業老闆學習。

簡舒培指出，柯跟工商界老闆參訪、會面，若是談論關於台北市投資案還沒關係，但實則是要宣傳民眾黨，市府根本是公器私用。

簡舒培在議場內展示照片，直指該名秘書在柯文哲南下參加媽祖遶境、拜廟行程，甚至民眾黨創黨大會時，都有出現在相關照片內。像今年4月15日，該名秘書請假事由為公假，但從照片來看，根本就是陪柯文哲參加大甲媽祖繞境，質疑柯文哲是公器私用，拿市府資源拚選舉。（編輯：張銘坤）1080912