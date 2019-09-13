南橫公路新武段再坍方 居民涉水回家過中秋

（中央社記者張祈台東縣13日電）台東南橫公路台20線191公里新武路段昨大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，下切涉水走河床回家，落石路段今天早上9時搶通採機動管制放行，預計中午恢復通行。

南橫公路台20線191公里500公尺處上週起陸續有大小落石坍方狀況，昨天下午又因大規模坍方阻斷通行，是2週來二度因落石封路，包括當地居民、天龍飯店的客人都無法上山。

當地居民邱榮義接受中央社記者採訪指出，坍方處距離部落約有30分鐘車程，在外工作、上學或採買秋節烤肉的居民，遇上坍方無法通行，便將車輛停放在路邊，徒步下切河床，走古道、涉水繞過坍方處，路程約10多分鐘，由家人在另一處等待接駁，他笑說，這次的中秋團圓很不容易。

公路總局關山工務段表示，坍方後緊急封路、派人員機具到場，但現場持續有土石落下，無法立即搶通，直到今早才稍微推開土石，清出一段空間採機動性管制放行，約15至20分鐘放行一次，預計今天中午恢復通行。（編輯：張芷瑄）1080913

台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，提著行李、禮品徒步下切河床，走古道回家。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年9月13日

台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，造成道路阻斷，13日上午9時搶通，採機動管制放行，預計中午恢復通行。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年9月13日