更多編輯台推薦新聞：
MLB天使隊球星大谷翔平本季報銷 左膝將開刀
運動

MLB天使隊球星大谷翔平本季報銷 左膝將開刀

早安世界》郭台銘與國民黨分道揚鑣 參選總統箭在弦上
早報

早安世界》郭台銘與國民黨分道揚鑣 參選總統箭在弦上

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現
政治

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
分析台灣2020大選 學者：國民黨不致出現臨陣換人局面
首頁 / 地方

南橫公路新武段再坍方 居民涉水回家過中秋

最新更新：2019/09/13 11:16
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，提著行李、禮品涉水返家。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，提著行李、禮品涉水返家。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日

（中央社記者張祈台東縣13日電）台東南橫公路台20線191公里新武路段昨大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，下切涉水走河床回家，落石路段今天早上9時搶通採機動管制放行，預計中午恢復通行。

南橫公路台20線191公里500公尺處上週起陸續有大小落石坍方狀況，昨天下午又因大規模坍方阻斷通行，是2週來二度因落石封路，包括當地居民、天龍飯店的客人都無法上山。

當地居民邱榮義接受中央社記者採訪指出，坍方處距離部落約有30分鐘車程，在外工作、上學或採買秋節烤肉的居民，遇上坍方無法通行，便將車輛停放在路邊，徒步下切河床，走古道、涉水繞過坍方處，路程約10多分鐘，由家人在另一處等待接駁，他笑說，這次的中秋團圓很不容易。

公路總局關山工務段表示，坍方後緊急封路、派人員機具到場，但現場持續有土石落下，無法立即搶通，直到今早才稍微推開土石，清出一段空間採機動性管制放行，約15至20分鐘放行一次，預計今天中午恢復通行。（編輯：張芷瑄）1080913

台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，提著行李、禮品徒步下切河床，走古道回家。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，利稻、霧鹿部落10多名居民為中秋團圓，提著行李、禮品徒步下切河床，走古道回家。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，造成道路阻斷，13日上午9時搶通，採機動管制放行，預計中午恢復通行。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，造成道路阻斷，13日上午9時搶通，採機動管制放行，預計中午恢復通行。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，阻斷交通，公路總局關山工務段緊急封路，立即派人員機具到場搶通。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
台東南橫公路台20線191公里新武路段12日大規模坍方，阻斷交通，公路總局關山工務段緊急封路，立即派人員機具到場搶通。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年9月13日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報