女子不滿同性伴侶要取消註記 酒後大鬧戶所

（中央社記者王鴻國新北17日電）板橋戶政事務所今天發生一名女子不滿同性伴侶要取消註記，竟酒後大鬧戶所，被警方帶回保護管束。

這對同性伴侶是在今年5月24日前到戶所註記的情侶，但疑似其中一人到板橋戶所要取消同性註記，卻忘記攜帶身分證，才會打電話給另一人，對方到場後才知道是要取消註記，因此大發脾氣。

由於鬧場的女子已喝了許多酒，酒後大鬧戶所並打翻盆栽等物品，戶所才打電話請警方把鬧事女子帶回警局保護管束，警方同時通知女子的家人，等到女子酒醒後再由其家人帶回，但也阻止了伴侶取消註記的舉動。

民政局表示，同性註記和同婚登記不同，依規定於戶役政資訊系統申請註記和某人為同性伴侶，因此，只要雙方中有一方前來戶所辦理就可以取消註記，因此，從105年2月起開始受理同性註記，截至今年8月底止，共806對申請註記，但刪除註記的人也達256對。

民政局表示，依法於今年5月24日起實施同婚登記，因此，刪除註記的256對同性伴侶中有許多是轉辦理同婚登記，新北截至8月底止共有382對同性伴侶辦理同婚登記，但也有5對完成終止結婚登記。（編輯：李錫璋）1080917