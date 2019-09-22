高市議會定期大會將登場 韓國瑜首編預算受關注

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄市議會第3屆第2次定期大會25日開議，接著登場的是市長施政報告，此會期受關注的是市長韓國瑜首次編列市府總預算，將呈現市府施政方向及重點，也會面臨在野黨檢視與考驗。

循往例，韓國瑜將會在定期大會前率首長向議會說明預算編列情形，因此市議會安排23日上午由市長在議會簡報室做說明，屆時議員可以針對市府施政和官員交換意見。

韓國瑜去年底上任後沿用前朝編列的年度預算並未重編，109年度預算是市府首編的預算書，從預算分配及執行項目可了解施政方向。

高雄市政府表示，109年度總預算案，歲入新台幣1401億元、歲出1465億元，歲出入差短約64.2億元，是縣市合併來連續9年下降，資本門比例由108年占歲出比16%，增加到20%是歷年來新高。

民進黨高雄市議員邱俊憲日前在臉書貼文指出，韓國瑜說要打造高雄首富還提出「4個一」的想法，一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區及一個新材料循環產業園區，應對的局處應有具體規劃、預算需求、可行性評估等，讓議員討論實質內容。

民進黨高雄市議員林智鴻也在臉書揭露預算書內容，指出韓國瑜曾提出太平島挖石油的想法並說過「不需中央支持，就能還清高雄債務」一事，批韓說大話，澈底破功。

國民黨高雄市議員黃柏霖則告訴中央社記者，韓市府的總預算歲出入差短已比108年低，顯見市府有努力在減債。

除了市府首編總預算面臨檢視，議會也安排市政考察行程，包括石化工業區工安監督小組考察等，目前已知韓國瑜會在25日陪同議員勘查施政亮點行程，包括愛情摩天輪開發案、雙語教學推動狀況和路平專案等。

高市議會市長施政報告及質詢是26、27日，屆時韓國瑜將接受議員質詢，預料會是定期大會藍綠攻防的首場重頭戲。（編輯：張芷瑄）1080922