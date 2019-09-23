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台南兄弟檔氣爆受傷 里長籲善款已足勿再捐

最新更新：2019/09/23 17:11
台南市一對高中雙胞胎兄弟檔，日前在家中因瓦斯氣爆受傷，由於家中經濟並不富裕，當地里長協助募款度難關，獲各界熱心響應，大量善款湧入，目前已足夠救急，當地里辦公室也貼出告示，請大家暫停捐款。（平通里長李秀珀提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月23日
台南市一對高中雙胞胎兄弟檔，日前在家中因瓦斯氣爆受傷，由於家中經濟並不富裕，當地里長協助募款度難關，獲各界熱心響應，大量善款湧入，目前已足夠救急，當地里辦公室也貼出告示，請大家暫停捐款。（平通里長李秀珀提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市安平區一對就讀高中一年級的雙胞胎兄弟，3日在家煮東西時因瓦斯氣爆受重傷。因家境不寬裕，消息傳出後湧入善款。當地里長李秀珀說，救急的已夠，盼外界暫勿再捐。

安平區平通里長李秀珀今天向中央社記者指出，這對兄弟今年剛升上高中，但在開學前遇上這次意外，至今還住在醫院，不過已漸漸復原。兩人是由原本從事民宿房務工作的母親獨力扶養，母子三人租屋同住，家境並不寬裕。

李秀珀說，雙胞胎的媽媽因為上班，意外發生時不在家；兄弟兩人用瓦斯爐煮食時發生氣爆，兩人身上多處灼傷，鄰近多戶民宅也遭氣爆威力波及，出現程度不等的損害。

李秀珀指出，她在意外發生後到醫院探視時，雙胞胎的媽媽一直掉眼淚，除擔心在加護病房內的兒子傷勢，還要處理醫療費用與房屋善後相關事宜。

她說，經私下告訴一些朋友這件事情後，有人馬上表達要捐款幫助意願。雖然沒有對外募款，但此事在社群網站與媒體曝光後，有不少善心人士拿錢到里辦公室指名轉贈，以及收到不少郵寄來的現金袋。

她表示，因善款愈來愈多，里辦公室不方便保管，只能暫時寄放在附近的派出所。初步估算善款已足夠這個家庭度過難關所需，台南市長黃偉哲也指示希望暫時婉拒善款，並由里辦公室提供相關生活扶助。

李秀珀指出，日前已協助這家人找到新的租屋處，昨天由里辦公室發動志工協助完成搬家。另外，媒合這名母親找到收入更穩定的工作，兄弟兩人出院後的復健需求也會妥當安排，持續給予關心。（編輯：戴光育）1080923

台南市安平區平通里一對就讀高中的雙胞胎兄弟，日前在家煮食時因瓦斯氣爆意外受傷，租屋處也受損，里長李秀珀23日表示，日前已幫他們找到新住處，22日由里辦公室發動志工助搬家，接下來也將持續關心。（里長李秀珀提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月23日
台南市安平區平通里一對就讀高中的雙胞胎兄弟，日前在家煮食時因瓦斯氣爆意外受傷，租屋處也受損，里長李秀珀23日表示，日前已幫他們找到新住處，22日由里辦公室發動志工助搬家，接下來也將持續關心。（里長李秀珀提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月23日
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