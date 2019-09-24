宣示原住民傳統海域 立委廖國棟盼劃設46萬公頃

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）台東縣阿美族籍平地原住民立委廖國棟今天與數10名阿美族人共同宣示，爭取政府返還原民傳統海域，待立法程序完備後，盼年底能將花東屏海岸約46萬公頃的面積劃設完成。

廖國棟上午在台東市國際地標召開「成功爭取返還46萬原住民族傳統海域記者會」，邀族人與耆老一起見證台東原住民族傳統海域將邁入法制化。

廖國棟表示，長期關注原住民族傳統領域土地及海域的議題，這次台東原住民族傳統海域將劃設，就是正式告訴大家，在非都市土地使用管制規則上已確認海域用地中，原住民傳統海域使用的範圍。

他說，如何兼顧非原住民的權益，避免原漢衝突也是他努力的目標，所以未來原住民傳統海域的使用權採既有優先、原住民優先，即已經在使用的漢人，如沿岸定置漁場可以繼續使用，其他非原住民在傳統海域漁撈，事前須向原民會提出申請並獲得同意，希望原漢共用共榮。

廖國棟指出，台東原住民族傳統海域近3550平方公里，經積極與相關共14個部會，召開8次以上協商，才達成共識。這只是一個開始，接下來督促原民會及營建署辦理第二期及第三期的花蓮及屏東傳統海域劃設，預計年底劃設完成總4675平方公里，換算後等於約46萬公頃的面積。（編輯：林沂鋒）1080924