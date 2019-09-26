寶島甘露梨上市 盧秀燕讚高接梨界名牌

（中央社記者趙麗妍台中26日電）歷經20年，台灣農友自行研發本地高接梨穗寶島甘露梨，台中市長盧秀燕稱讚為高接梨界的名牌，市府農業局表示，將持續輔導農民擴大生產，力拼外銷訂單。

台中市政府輔導后里區農會今天上午在台中市議會舉辦「108年度寶島甘露梨推介品嚐會」，現場介紹寶島甘露梨品種，提供水梨試吃，分享台中水果新風味。

台中市長盧秀燕表示，台中市是全國高接梨最大產區，寶島甘露梨是最新品種，汁多、皮薄、甘脆，還耐儲存、抗病性佳，是高接梨界中的名牌。

盧秀燕感謝劉申權花了20年時間育種，她說，未來梨穗不用掌握在外國手中，可擁有自己的品種，上市後除帶給消費者耳目一新的感受，也促進台中、台灣農民的經濟。

研發出寶島甘露梨的農友劉申權，早年從商後來投入農業，他表示，過往高接梨穗仰賴外國進口，梨穗品質不穩定，影響嫁接成果，他決心研發適用台灣的梨穗，歷經20年，終於研發出寶島甘露梨穗並栽種成功。

台中市農業局長蔡精強表示，寶島甘露梨品種梨穗嫁接成功，今年產量有500噸之多，預計明年會量產，市府持續協助農民推廣輔導，希望明年朝外銷出口前進。（編輯：方沛清）1080926