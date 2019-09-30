又有辱罵信 高市議員邱俊憲交警方將提告

（中央社記者王淑芬高雄30日電）繼高雄市時代力量議員黃捷遭人辱罵，民進黨高雄市議員邱俊憲今天也接到辱罵信，通篇都是不雅的辱罵字眼，他已交警方並會提告。

黃捷出席活動被不理性的民眾辱罵，她已經報案並要提告，促市長韓國瑜約束支持者。韓國瑜今天出席高雄銀行記者會後，回應媒體提問，呼籲支持者愛與包容不同的政治意見和政治立場。

邱俊憲下午也收到民眾辱罵的信件，都是不堪入目粗俗的文字。邱俊憲隨即在臉書貼文指出，又收到這種信件，已經交給治安單位，會持續做好該做的事情「無畏無懼」，將信件交給高雄市政府警察局仁武分局鳥松分駐所處理。

邱俊憲下午在市議會社政部門質詢，批評市府及韓國瑜將高雄氣爆當作選舉的政治提款機。

他指出，韓國瑜上任279天了，攸關氣爆善款使用的委員會議卻一次也沒有召開過，反而只有韓國瑜的總統競選總部召開多場記者會模糊氣爆案和善款支出，邱俊憲為傷者發聲，盼市府要將重心放在重傷者的照顧上。

社會局長黃淵源表示，「民間捐款專戶設置管理及運用作業要點」已經社會局修訂將等法制局確認會送市政會議討論通過，至於善款委員會委員是否重聘的問題將再研議，允諾會儘速召開會議，至於氣爆傷者的權益，該照顧的不會遺漏。（編輯：黃世雅）1080930