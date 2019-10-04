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澎湖鎮海國中師生造舟追夢 3艘獨木舟下水

最新更新：2019/10/04 21:06
澎湖縣鎮海國中師生與志工共同打造3艘獨木舟，盼讓學子藉課程從海洋認識自己的故鄉，4日下水試航。中央社 108年10月4日
澎湖縣鎮海國中師生與志工共同打造3艘獨木舟，盼讓學子藉課程從海洋認識自己的故鄉，4日下水試航。中央社 108年10月4日

（中央社澎湖縣4日電）澎湖縣立鎮海國民中學「小夢想‧大志氣」追夢計畫，師生與志工聯手打造3艘海洋獨木舟今天下水試航，未來結合縣內國小進行內海挑戰，讓海洋子民從海洋認識澎湖故鄉。

鎮海國中師生與志工聯手打造3艘海洋獨木舟，由澎湖縣長賴峰偉等依傳統擲瓶、擲吉後下水，揚帆出海。

賴峰偉稱讚學校教育成果，尤其今年更完成香港到澎湖的帆船航訓，展現海島子民精神，期許師生在擁抱海洋之際，每位學子都會學會游泳。

鎮海國中校長吳憶如表示，追夢計畫在師生與志工們協助下，犧牲7個週休時間自力造舟，完成每艘5公尺長，可搭載4人的海洋獨木舟。

吳憶如說，全校僅21名學生，去年爭取到追夢計畫補助，明年將結合縣內6所國小一起挑戰澎湖內海。（編輯：李明宗）1081004

澎湖縣鎮海國中師生與志工聯手打造3艘獨木舟，4日下水試航，澎湖縣長賴峰偉（中戴白帽者）出席，期勉學子勇敢追夢。中央社 108年10月4日
澎湖縣鎮海國中師生與志工聯手打造3艘獨木舟，4日下水試航，澎湖縣長賴峰偉（中戴白帽者）出席，期勉學子勇敢追夢。中央社 108年10月4日
澎湖縣鎮海國中師生與志工共同打造3艘獨木舟，4日下水試航，現場氣氛歡樂。中央社 108年10月4日
澎湖縣鎮海國中師生與志工共同打造3艘獨木舟，4日下水試航，現場氣氛歡樂。中央社 108年10月4日
澎湖縣鎮海國中師生與志工聯手打造3艘獨木舟，4日下水試航，由澎湖縣長賴峰偉（右2）等人擲瓶後抬舟下水。中央社 108年10月4日
澎湖縣鎮海國中師生與志工聯手打造3艘獨木舟，4日下水試航，由澎湖縣長賴峰偉（右2）等人擲瓶後抬舟下水。中央社 108年10月4日
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