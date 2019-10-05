台灣欒樹爭奇鬥豔 台東換上秋妝增添美感

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東台灣欒樹爭相綻放，黃花紅果爭奇鬥豔，台東換上了秋妝，美不勝收，迎接國慶連續假期旅客到來。

秋天的花已經悄悄降臨，不管是台東市區、海岸公路、台東縱谷，或是農村偶而的轉彎處，都有意外驚喜，台灣欒樹的黃花紅果，將景色裝扮的相當美麗。

欒樹的生長季節和一般植物不同，春天落葉，樹枝光禿禿，偶而冒出新芽；秋天，正當百花凋零、樹葉變黃之際，卻是它的繁殖期，忙著開花結果。

花朵柔黃色，僅有花生米大，開滿了樹梢，花期非常短，1、2星期後就飄落，接著冒出鮮紅色的泡狀果實，果實長的像荔枝，顏色多變，有時紅焰，有時翠綠，有時粉紅色。

台東地區有許多地方可以欣賞到台灣欒樹，大武線主要地點是金峰和達仁山區；東海岸沿線，台11線兩旁；縱谷線主要地點則是在鹿野茶葉改良場和鸞山部落的187縣道。

不過，最近有鐵道迷發現在鹿野鄉瑞和火車站有一處隱藏版的欒樹美景，成為鐵道迷和攝影朋友捕捉的畫面。

瑞和車站是個無人車站，目前由返鄉青年「小韓」向台鐵承租，經營「時光驛站」賣咖啡和客家文物的布展。他歡迎朋友到瑞和火車站觀賞欒樹或拍攝火車，也提到最美的時間是上午8時到11時，會有各車種的列車經過，但是要注意安全。欒樹的花期到10月底，國慶連續假日剛好趕上最美的景象。（編輯：黃世雅）1081005