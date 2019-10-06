中市府快速打擊機制 全面清查違章工廠

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大雅區違章建築紙器廠3日發生大火，台中市政府後續將全面清查違章工廠，如有明顯違法事實及公安疑慮，將立即啟動「快速打擊」機制，當日即刻稽查開罰、最重停工。

台中市政府今天表示，目前全市查報未拆違建案，截至今年9月止達8萬7904件，平均每月拆除200件以上，但查獲或被檢舉的違建卻高達600件以上，「拆的速度不敵新增的案數」，呼籲民眾切勿知法犯法自蓋違建。

若違章工廠如有公安疑慮者，市府將進行跨局處橫向通報，並專案列管。透過經濟發展、都市發展、環保、消防等局處，未來每週至少3天，針對違章工廠進行跨局處聯合稽查，如查獲明顯違法事實及公安疑慮，立即啟動「快速打擊」機制，當日即刻稽查開罰、最重停工，全年無休，週日照常出動。

經發局也將積極輔導未登記工廠合法化。經發局指出，台中市目前未登記工廠推估1.8萬家，經發局依「產業創新條例」及「都市計畫法」等規定，正積極辦理潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期及擴大神岡都市計畫產業園區等，盼解決企業缺地問題。

此外，針對低污染的未登記工廠，依據「工廠管理輔導法部分條文修正案」，只要在民國105年5月20日前屬低污染的未登記工廠，可依修法後的法令規定，申請為特定登記工廠，納入管理輔導提改善計畫。（編輯：黃世雅）1081006