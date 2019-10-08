陳瑩要求單一網站 讓民眾掌握海域規定

（中央社記者盧太城台東縣8日電）民眾常誤闖海域、誤捕魚類，立委陳瑩要求海洋委員會將相關資料彙整在單一網站或平台，讓民眾能掌握海域規定。

立法委員陳瑩今天發布新聞稿表示，台灣是海洋國家，海域活動盛行，但海域活動的相關規定繁雜，散落在各主管機關，包括觀光局、漁業署、營建署 （國家公園）及各地方政府等，沒有統一匯整，民眾無法獲得完整明確的規定，導致民眾經常於海域活動被罰。

陳瑩說，哪些海域可以游泳? 可以衝浪? 可以捕魚? 大家都沒有辦法精確且快速的瞭解相關規定，如果可以捕魚的地方，哪些魚可以捕? 哪些魚又不可以抓?漁業署有規定，但是各地方政府又有自行公告的規定，雜亂的規定資訊沒有匯整，導致民眾無所適從。

她表示，海邊的活動，除了達悟族、阿美族祭典外，原住民經常在海邊捕魚，但卻因為沒有明確規定可以參考，導致常常受罰。

陳瑩表示，她今天在立法院總質詢時提出要求，海洋委員會應建置網站且匯整所有相關規定。行政院長蘇貞昌責成海洋委員會負責並於下個月 （11月）底完成。

她表示，11月底後，所有海邊的規定與公告，將會匯整於「單一網站、單一平台」呈現，族人以後到海邊潛水捕魚時，只要上海洋委員會網站，就可以瞭解所有相關規定，掌握準確且完成的資訊，即可免於受罰。（編輯：林沂鋒）1081008