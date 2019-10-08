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山上花園水道博物館開園 黃偉哲盼做好應變準備

最新更新：2019/10/08 18:45

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府整修國定古蹟原台南水道規劃的山上花園水道博物館10日將開園，預料會吸引大批遊客。台南市長黃偉哲今天在市政會議中，特別要求做好交通、停車及安全等應變準備。

山上花園水道博物館位於台南市山上區，前身為原台南水道，是日治時代大正11年（1922年）興建完成，佔地約56公頃。

台南市文化局指出，市府先斥資逾新台幣3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程。後續更投入約3.9億元經費進行修復、展示及景觀改善，使園區更富深度文化觀光潛力；同時結合緊鄰的山上苗圃，將全區規劃為「山上花園水道博物館」。

台南市文化局指出，10日起開始安排開幕系列活動；11日開幕典禮中，安排國內知名表演團體「優人神鼓」，帶來震懾人心的鼓樂演出；12日、13日由「身聲劇場」帶來互動式表演，盼帶給各界充滿藝術的戶外博物館體驗。

黃偉哲在市政會議中要求各局處，將園區開幕當作全台南的盛事，做好各種應變準備；例如停車空間的調撥與調整、台南市公車與園區接駁車之間的班次配合、以及如何建議民眾乘坐大眾運輸工具等事宜。

黃偉哲表示，在歷屆台南市長及文化局的接續努力下，讓媲美總統府工藝規格的山上花園水道博物館順利開幕，歡迎各界一睹水道華麗變身，享受兼具歷史文化與觀光休憩的新景點。（編輯：卞金峰）1081008

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