美人樹桃粉豔麗 板橋街頭霸王花浪漫放閃

新北市板橋區八德公園入口處的一棵美人樹醒目耀眼，粉紅色大型花朵掛滿樹冠，奼紫嫣紅，襯托在藍天下展現浪漫氣息。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）在秋老虎的豔陽下，新北市板橋美人樹盛開，將雙十路行道樹裝扮的有如青春少女。尤其，八德公園前的一棵美人樹，更是粉嫩爆開，滿樹的花朵讓駕駛有免費的視覺饗宴。

寒露剛過，霜降將至；新北市府農業局今天表示，板橋區雙十路旁美人樹換上新裝，逐漸褪去綠葉的美人樹，枝頭開滿桃紅色的花，街頭染上一樹的浪漫氣息。

農業局表示，美人樹又稱美人櫻、絲棉樹或酩酊樹，由於樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶，也有「酒瓶木棉」的稱號。

農業局說，美人樹的樹型可賞花又可遮蔭，屬於優良的景觀道路樹種。新北市栽種於板橋區、新莊區、樹林區、淡水區、蘆洲區、鶯歌區等地。

記者實際走訪板橋雙十路，沿道路兩側植栽的美人樹，有些盛開，有些在綠葉中襯托粉紅花朵，不論是在招牌旁或社區大廈路邊，都展現秋天的青春氣息。

尤其，位於八德公園入口處的一棵美人樹，更是醒目耀眼；帶刺聳立的樹幹，粉紅色大型奼紫嫣紅花朵掛滿樹冠，花團錦簇襯托在藍天下，就像矗立在大地的美人般煞是好看。

農業局說，美人樹與木棉樹同屬於木棉科的落葉喬木，原產於南美洲，後來被引進台灣種植。樹幹稍纖細、綠色樹皮帶有金黃色紋路，樹幹有瘤狀刺。盛開時花多葉少，桃紅色花朵美麗搶眼，被廣泛種植於公園及校園。

因木棉的葉子較大、樹型較陽剛，有「英雄樹」稱號，相較葉子較小、樹型較柔美的就是「美人樹」。農業局說，英雄樹在春天綻放橘紅色花朵，美人樹則在秋高氣爽中開出桃粉色花朵，就像英雄、美人總在春與秋隔著季節，思念著對方。（編輯：張銘坤）1081012

新北市板橋區雙十路旁美人樹換上新裝，逐漸褪去綠葉的美人樹，枝頭開滿桃紅色的花，讓街頭染上浪漫氣息。中央社記者黃旭昇新北攝 108年10月12日