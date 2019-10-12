更多編輯台推薦新聞：
影片／國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝
運動

影片／國民客場完封紅雀 國聯冠軍賽旗開得勝

颱風哈吉貝威力估61年來最強 東京迪士尼首度因颱風整日停業
國際

颱風哈吉貝威力估61年來最強 東京迪士尼首度因颱風整日停業

特稿／普世價值還是中國市場 NBA風波後企業恐更糾結
國際

特稿／普世價值還是中國市場 NBA風波後企業恐更糾結

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人
生活

專題／移工來台30年 近看台灣社會不可或缺的異鄉人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

美人樹桃粉豔麗 板橋街頭霸王花浪漫放閃

最新更新：2019/10/12 14:59
新北市板橋區八德公園入口處的一棵美人樹醒目耀眼，粉紅色大型花朵掛滿樹冠，奼紫嫣紅，襯托在藍天下展現浪漫氣息。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
新北市板橋區八德公園入口處的一棵美人樹醒目耀眼，粉紅色大型花朵掛滿樹冠，奼紫嫣紅，襯托在藍天下展現浪漫氣息。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）在秋老虎的豔陽下，新北市板橋美人樹盛開，將雙十路行道樹裝扮的有如青春少女。尤其，八德公園前的一棵美人樹，更是粉嫩爆開，滿樹的花朵讓駕駛有免費的視覺饗宴。

寒露剛過，霜降將至；新北市府農業局今天表示，板橋區雙十路旁美人樹換上新裝，逐漸褪去綠葉的美人樹，枝頭開滿桃紅色的花，街頭染上一樹的浪漫氣息。

農業局表示，美人樹又稱美人櫻、絲棉樹或酩酊樹，由於樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶，也有「酒瓶木棉」的稱號。

農業局說，美人樹的樹型可賞花又可遮蔭，屬於優良的景觀道路樹種。新北市栽種於板橋區、新莊區、樹林區、淡水區、蘆洲區、鶯歌區等地。

記者實際走訪板橋雙十路，沿道路兩側植栽的美人樹，有些盛開，有些在綠葉中襯托粉紅花朵，不論是在招牌旁或社區大廈路邊，都展現秋天的青春氣息。

尤其，位於八德公園入口處的一棵美人樹，更是醒目耀眼；帶刺聳立的樹幹，粉紅色大型奼紫嫣紅花朵掛滿樹冠，花團錦簇襯托在藍天下，就像矗立在大地的美人般煞是好看。

農業局說，美人樹與木棉樹同屬於木棉科的落葉喬木，原產於南美洲，後來被引進台灣種植。樹幹稍纖細、綠色樹皮帶有金黃色紋路，樹幹有瘤狀刺。盛開時花多葉少，桃紅色花朵美麗搶眼，被廣泛種植於公園及校園。

因木棉的葉子較大、樹型較陽剛，有「英雄樹」稱號，相較葉子較小、樹型較柔美的就是「美人樹」。農業局說，英雄樹在春天綻放橘紅色花朵，美人樹則在秋高氣爽中開出桃粉色花朵，就像英雄、美人總在春與秋隔著季節，思念著對方。（編輯：張銘坤）1081012

新北市板橋區雙十路旁美人樹換上新裝，逐漸褪去綠葉的美人樹，枝頭開滿桃紅色的花，讓街頭染上浪漫氣息。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
新北市板橋區雙十路旁美人樹換上新裝，逐漸褪去綠葉的美人樹，枝頭開滿桃紅色的花，讓街頭染上浪漫氣息。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
新北板橋八德公園入口處的美人樹，又稱「酒瓶木棉」，粉紅色花朵掛滿樹冠，襯托在藍天下煞是好看。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
新北板橋八德公園入口處的美人樹，又稱「酒瓶木棉」，粉紅色花朵掛滿樹冠，襯托在藍天下煞是好看。中央社記者黃旭昇新北攝　108年10月12日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報