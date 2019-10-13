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林佳龍輔選莊競程 抗中保台拚台中第5選區

最新更新：2019/10/13 20:51
台中市立委第5選區向來被視為民進黨艱困選區，交通部長林佳龍（右5）為了幫忙素人選將莊競程（左4）參選台中市第5選區立委，13日到莊競程競選總部參加選務會議，並宣布擔任莊競程競總主委，全力協助衝刺選情。中央社記者郝雪卿攝 108年10月13日
台中市立委第5選區向來被視為民進黨艱困選區，交通部長林佳龍（右5）為了幫忙素人選將莊競程（左4）參選台中市第5選區立委，13日到莊競程競選總部參加選務會議，並宣布擔任莊競程競總主委，全力協助衝刺選情。中央社記者郝雪卿攝 108年10月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）交通部長林佳龍今天宣布擔任民進黨徵召台中市第5選區立委參選人莊競程競選總部主委，他表示，將力促年輕選將組成「抗中保台」鐵三角，捍衛台灣的民主自由與法治。

林佳龍除擔任總統蔡英文台中市競選總部主委外，為了幫忙素人選將莊競程參選立委，下午到莊競程競選總部參加選務會議，並宣布擔任莊競程競總主委，全力協助衝刺選情。

台中市立委第5選區（北、北屯區）現任立委是國民黨籍沈智慧，向來被視為是綠營的艱困選區，除尋求連任的沈智慧，將投入選戰的還有台灣民眾黨主席柯文哲幫忙輔選的謝文卿，另還有郭家軍的郭昕宜。

林佳龍表示，莊競程獲民進黨徵召在綠營艱困選區參選，他對醫學工程出身的莊競程深具信心，相信具備年輕專業特質的莊競程，如能夠逆轉勝，將為台中帶來更好的未來與發展。

林佳龍指出，莊競程「保台抗中」的立場，將力促和台中其他選區的泛綠選將第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）洪慈庸和第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰、大里東湖里及西湖里）陳柏惟組成「抗中保台」聯盟，共同捍衛台灣的民主自由跟法治。

對於第5選區傳出有多人參選，林佳龍認為，這區過去台中市長及總統大選時得票數也都曾獲勝過，北、北屯區的理性中間選民多，相信選民會看參選人的條件。相較於蔡總統是強大的母雞，但是對手高雄市長韓國瑜卻被稱為是台灣最大黨「討厭國瑜黨」，對手陣營是否聯合競選也面對困境。

對於年輕新人投入立委選戰，林佳龍強調，如果年輕人踴躍出來投票，都可以降低地方派系跟綁樁買票的效果，只要投票率高到7成5，就很有機會獲勝。（編輯：林沂鋒）1081013

民進黨台中市第5選區立委參選人莊競程（右）13日在競選總部召開選務會議，交通部長林佳龍（左）出席，並宣布擔任莊競程的競選總部主委，也在總部設置的藍儂牆上簽名加油。中央社記者郝雪卿攝 108年10月13日
民進黨台中市第5選區立委參選人莊競程（右）13日在競選總部召開選務會議，交通部長林佳龍（左）出席，並宣布擔任莊競程的競選總部主委，也在總部設置的藍儂牆上簽名加油。中央社記者郝雪卿攝 108年10月13日
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