導演董振良攜新作 揪團巡禮故鄉古崗

出身金門的導演董振良16日將帶新作「井」回鄉，在古崗里辦公室外舉行露天試映會；他同時將帶領新店灣潭「電影情事館」學員巡禮過往拍片場景。圖為董振良107年9月間留影。中央社記者黃慧敏攝 108年10月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門籍導演董振良今天說，16日將帶著新作「井」回鄉，在古崗里辦公室籃球場舉行露天試映會；他同時將帶領新店灣潭「電影情事館」學員，到他過去拍攝影片中的每個場景巡禮。

民國84年，董振良首部獨立作戰的金門百姓電影「單打雙不打」返鄉在金門育樂中心首映，當時的國家資料館館長井迎瑞，李道明等導演、影評人游惠貞、作家平路等人共襄盛舉。

24年後，董振良再帶著最新創作「井」回鄉試映。他受訪表示，本片記錄自己生長的古崗，片長123分鐘，以黑白和彩色交錯進行現在和過去的對話，沒有旁白的鋪陳，全部都是影像的堆砌，講述古崗的一景一物和村民的生活樣貌。他稱這是「董振良的影像村史-古崗」。

董振良現旅居新北市新店灣潭和美山步道口，他將過去和美山煤礦員工的宿舍，打造為藝文空間，成立「故鄉情事館」和「電影情事館」，並和104人力銀行旗下「104高年級」合作開課。

這次和董振良一同回鄉的都是曾到「電影情事館」看過他作品的學員。在董振良開課的這1年裡，學員多次要求他帶團到金門一遊，但他不曾允諾過，這一回總算成行。3天2夜行程中，董振良還將帶領學員走訪過去拍攝過影片的場景，進行一趟金門的電影之旅。

董振良歡迎金門鄉親一起來看看他的新作「井」片，看他如何以影像介紹自己生長的村莊。（編輯：黃世雅）1081014

金門導演董振良14日表示，16日將攜帶最新作品「井」回鄉舉行試映會，他並稱新作是「董振良的影像村史–古崗」。圖為新片畫面。（董振良提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年10月14日