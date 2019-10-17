認養10名弱勢兒 曾大原：家人也會持續傳愛

今年83歲的曾大原（圖）近日認養10名育幼院與兒童之家幼童，他說，即使他離開了，太太和小孩也會繼承遺志持續認養。（市府社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年10月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）長期公益付出的曾大原近日認養10名育幼院與兒童之家幼童，這些孩子因父母離異失聯，有的因父母入監服刑，由政府監護。他說，即使他離開了，太太和小孩也會繼承遺志持續認養。

新北市府社會局今天表示，曾大原今年9月6日才捐贈新北市1輛復康巴士，最近，他又一口氣認養10名育幼院兒童，每月資助新台幣2000元零用金，外加過年紅包，每年共26萬元，直到監護童長大成人。

在彰化縣永靖鄉出生的曾大原，童年生活貧困，小學沒畢業就當長工，幫忙餵豬、養牛。小時生活清苦營養不良，根本就牽不動牛又怕跑掉，只好將牛繩綁在自己身體上，隨著牛吃草走動。

曾大原9月6日捐贈新北市府復康巴士，接受中央社訪問時曾表示，他16歲時從故鄉北漂謀生打拚，在舉目無親下，在台北市太平市場角落賣菜，夜裡就以冬瓜當枕頭睡覺。

一路奮發向上，曾大原終於熬出頭，打拚買下攤位並批發蔬菜、在新北市樹林區開各類工廠，在事業稍微穩定後，他開始主動想要回饋社會，幫助與他一樣曾經需要幫助的人。30年前開始捐款給花蓮家扶中心幫助孤兒，也捐助中華育幼機構兒童關懷協會。

社會局表示，曾大原說，孩子是未來的希望，他今年的800萬行善計畫中，包含捐款創世基金會、捐羅東聖母醫院醫療巡迴車和救護車、捐新北市和故鄉彰化復康巴士，資助育幼院的孩子會持續下去，也獲兒女與妻子認同。

今年83歲的曾大原充滿熱情，今年初騎車運動時差點昏厥。他說，幸賴新北市消防局及時派援救護車，在鬼門關外走一回，讓他體悟新的人生，決定有生之年將積蓄持續作公益。曾大原說，「台灣人很幸福，必須要感恩」。

新北市社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，經整理監護兒少名單，提出10名弱勢兒童的背景，專程到曾大原住處說明。這些委由兒少育幼機構安置照顧的孩子，背後都有辛酸的故事，且沒有親屬資源，長大後須靠自己獨立生活。

劉倩如說，曾大原第一階段整年的資助款已匯入市府，會按月轉交監護童，並鼓勵監護童寫卡片感謝「阿公」的愛心。（編輯：李錫璋）1081017