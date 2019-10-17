鼓勵新生入學 玉里高中獎學金最高10萬

國立玉里高中運用教育部「完全免試資源挹注計畫」與「高職優質化計畫」編列入學獎助學金，今年度已於日前頒發，共計發放新台幣近70萬元，82名學生獲獎。（玉里高中提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月17日

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）國立玉里高中頒發新生入學獎學金，今年度發放新台幣近70萬元獎學金，共82名學生獲獎，其中普通科蔡姓學生以5科A+獲得成績優秀獎學金10萬元，羨煞其他同學。

玉里高中教務主任龔金堆今天接受中央社記者訪問表示，獎學金來自教育部「完全免試資源挹注計畫」與「高職優質化計畫」編列入學獎助學金，另一部分是學校籌募的教育基金。

為鼓勵學區國中學生以及成績優秀學生就近入學，玉里高中依國中會考成績頒發獎學金，共有82名學生獲獎，其中1人獲頒10萬元，1人獲頒5萬元，另參加完全免試入學的新生每人則獲7000元，總計頒發近70萬元。

玉里高中是花蓮南部唯一高中，設有職業類科及綜合高中科，均為單科單班，屬綜合型社區高中。學校除了提供社區學生多元適性發展與選擇機會外，還營造專業學習環境，培育創新、創意青年。

龔金堆說，目前全校有507名學生，屬偏鄉學校，因為教育部特別關注，所以除了給予獎助學金之外，一年還給予學校300萬元交通補助。學校則發包給花蓮客運公司，在上放學時間跑3條路線載送學生，最北到瑞穗鄉、最南到富里鄉。

校長江耀淇表示，學校近年來透過高中職均質化與優質化方案，縮短城鄉教育資源，提供優質學習環境，並積極推動完全免試入學計畫，紓緩國中學生升學壓力；並力求改善教學環境，鼓勵國中學生就近入學。（編輯：洪學廣）1081017