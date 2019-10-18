環團指轉爐石回填污染地下水 高市環局：水質無虞

（中央社高雄18日電）台灣水資源保育聯盟、民意代表等今天召開記者會指出，旗山大林轉爐石回填農地已污染地下水且危害大高雄、屏東飲水；高雄環保局表示，每年監測未曾發現超標情形，飲用水質檢測安全無虞。

台灣水資源保育聯盟結合環團代表、時代力量高市議員林于凱及立委參選人陳惠敏共同召開記者會，指出大林轉爐石回填農地已污染地下水，持續危害大高雄及屏東飲用水安全及農地灌溉。

台灣水資源保育聯盟日前公布各縣市水質資料評比結果，高雄市近2年水質較各縣市差，聯盟理事長陳椒華指出，認為與水源區的廢棄物管理脫序及不當開發有關。

陳椒華表示，依據高雄市環保局地下水調查報告，針對旗山區農地回填轉爐石區及周邊農地土壤及地下水環境品質監測，多種指標包括總硬度、硫酸鹽、硝酸鹽等污染都有升高趨勢，且氨氮、錳超過地下水監測標準。

相同報告也確認掩埋場址地下水流向，旗山、美濃、屏東地下等飲用水源備受威脅。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英建議，應比照台北市，成立高雄水源特定區，成立專責管理單位。

環保局透過新聞稿回應，持續監測旗山轉爐石回填區域的土壤或地下水品質結果，僅少數樣品有氨氮、鐵、錳檢測值略有超過監測標準，其中鐵及錳為地質中常見金屬元素，為台灣地下水監測常態，並非爐石的影響，加上高雄多屬石灰及泥岩地質，水源水質硬度本來就較高。

環保局指出，民國108年針對境內澄清湖水庫、坪頂、鳳山水庫、翁公園、拷潭、路竹、嶺口及北嶺等8處的自來水淨水廠、40處自來水供水系統管線，每月均會進行水質採樣檢測，今年檢測合格率99.99%。

自來水公司陸續在澄清湖、鳳山、拷潭及翁公園等4座淨水場增設高級淨水處理場，加強處理高雄地區飲用水，對於高雄市飲用水水源及水質，民眾可以安心使用，並可隨時上網瞭解。（編輯：謝雅竹）1081018