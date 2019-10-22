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一例一休政策 林明溱盼新增可由勞資協調

最新更新：2019/10/22 16:52

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣長林明溱今天出席工業節慶祝大會致詞說，「一例一休」政策並非適用每家公司，縣府正向中央爭取增加另一種作法，由勞資協調，雙方達成共識後，提報縣府同意核備即可。

政府實施一例一休後，林明溱一度大力指出不合理之處，高雄市長、中國國民黨總統參選人韓國瑜日前也拋出「若當選總統後要廢除一例一休」說法，讓一例一休再度成為話題，林明溱今天前往南崗工業區出席工業節慶祝大會時，針對政策提出新想法。

林明溱指出，由於一例一休制度並非適用每家公司，強制推行可能造成勞資雙方損失，目前縣府正向中央爭取兩種制度，一種是維持一例一休，另一種為勞資互相協調加班、休假等事宜，雙方達成共識後，提報縣府同意核備即可，希望這種彈性作法達到勞資雙贏局面。

林明溱表示，感謝廠商提供就業機會、帶動經濟發展，眾人齊心堅守崗位，努力為國家、為社會發展經濟，也為地方民眾帶來許多職缺，雖然近年經濟較不景氣，但大家共同努力開創業績，咬緊牙關撐過這段時間，相信不久將來必定有所改善。

同場出席的國民黨立法委員許淑華說，中小企業非常努力打拚，希望廠商繼續留在南投並加碼投資，創造更好就業環境，員工更安定，業績一定持續成長；南投市長宋懷琳表示，南崗工業區有400多家廠商，盼經濟蓬勃發展，勞資都能賺到錢。（編輯：謝雅竹）1081022

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