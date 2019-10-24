沁樂園負責人辭世 澎湖公娼走入歷史

澎湖僅存的公娼館「沁樂園」，由於102歲的許姓負責人日前辭世，在營業超過半世紀後，將吹熄燈號，澎湖公娼業正式走入歷史。中央社 108年10月24日

（中央社澎湖縣24日電）澎湖僅存的公娼館「沁樂園」，由於102歲的許姓負責人日前辭世，在營業超過半世紀後，將熄燈號，也宣告澎湖的公娼業正式結束。

澎湖「沁樂園」位於馬公市新生路上，民國56年開業迄今，已超過50年。由於早期申請該址營業無法遷移，在102歲的許姓負責人辭世，家屬申報後，警局將正式撤照。

澎湖公娼戶源自於日據時期的特種茶室，台灣光復至60、70年代是全盛時期，有8家業者，當時外省老兵與駐軍阿兵哥多，單單馬公新生路段上就有多家，且生意興隆，但隨著駐軍等減少，生意每況愈下，大部份都歇業或轉型，就僅剩下「沁樂園」苦撐，目前旗下3名公娼年紀都超過50歲，隨著吹熄燈號，澎湖公娼業正式走入歷史。

澎湖縣政府衛生局表示，澎湖列管的3名公娼女子，依規定每個星期作健康檢查，每3個月還須進行抽血檢查，防止性病發生，澎湖縣警察局行政科也定期檢查。（編輯：謝雅竹）1081024