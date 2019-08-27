宜蘭松月屋走過半世紀 印證公娼一頁滄桑史

宜蘭縣羅東鎮康樂巷「松月屋」（圖）是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所，營業至今逾半世紀，負責人過世後，警方依法撤銷執業許可，招牌現已卸下，宜蘭公娼即將走入歷史。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年8月27日

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）位於羅東鎮康樂巷的「松月屋」是宜蘭最後一戶合法性交易服務場所，「松月屋」從民國57年起取得許可證後營業至今逾半世紀，高掛在門楣的招牌現已卸下，宜蘭公娼即將走入歷史。

自從「松月屋」張柳姓負責人過世後，警方依法在今年1月1日撤銷執業許可，並收回6名性交易服務者許可證，今天則報請縣府廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，待議會同意後將正式對外公布廢止條例。

「松月屋」自民國57年1月19日起取得「宜蘭縣警察局妓女戶許可證」，經營超過50年的「松月屋」原本高掛在門口上方的招牌現已拆下，從外頭看來與一般舊式民宅沒兩樣。

張柳姓負責人的女兒表示，民國60多年間康樂巷非常熱鬧，主要客人以退伍外省老兵和木材廠工人等藍領階級為主，不過，當這群老主顧逐漸凋零後，生意也就慢慢變差，「好幾十年來生意都不好了，沒有妓女戶，誰還願意來這走動」。

此外，她說，隨著時代演進，現在大家都選擇去卡拉OK，不然就是馬殺雞，100多公尺的康樂巷，妓女戶一間跟著一間收起來，當年的盛況已不復存在。

媒體詢問有牌（許可證）和沒牌差別在哪，她表示，有牌警察不會抓，但每週要去衛生所檢查2次，至於價格方面，沒牌就隨他們喊價，但有牌的有公定價，記得從民國85年起就是新台幣600元。

一名康樂巷內的合法公娼「小紅」（化名）曾表示，她未滿20歲就結婚，30多歲離婚後，獨自帶著3名小孩生活，當時原本想去酒店工作，但後來選擇做公娼謀生，一做就是近15年，扣除老闆抽成後，每個月收入不到新台幣2萬元。

記者曾問小紅，現在公娼館生意不好，為何不去找其他工作謀生，小紅只說，公娼館雖然生意大不如前，但仍有固定收入，她已不習慣朝九晚五的上班生活。（編輯：卞金峰）1080827