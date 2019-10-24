提西藏喇嘛自焚 柯文哲：反對激烈抗爭方式

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北24日電）台北市長柯文哲今天赴議會專案報告時表示，他了解西藏問題，但反對以自焚表達抗議，他曾是醫生，有他的價值，雖然支持自由、民主，但抗議方式很多，不喜歡激烈抗爭方式。

柯文哲昨天主持台北市政府維護公共安全督導會報第5次會議時提到，知道以前西藏喇嘛會用自焚方式自殺，一次死100多人，造成中共很大困擾，但這不是很好自殺方式，「怎麼會選這個呢？」

柯文哲今天上午赴台北市議會專案報告，時代力量籍議員林穎孟、林亮君，社會民主黨籍議員苗博雅質詢時問及柯文哲昨天在公安督導會報提到西藏喇嘛自焚，認為柯是否清楚西藏喇嘛是為追求自由民主，遭中共壓迫，才以激烈方式抗爭，要求柯文哲收回昨天言論。

柯文哲說，他曾身為醫生，認為面對事情就是要解決問題，他當然了解西藏問題，但反對透過自焚方式表達抗議，覺得這是很爛方法，雖然造成大陸很大國際壓力，但他還是反對，並提及「我有我的價值」。

林亮君追問，柯文哲昨天提到對西藏喇嘛自焚，造成中國很大困擾的意思。柯文哲表示，他了解透過這樣方式會帶給北京政府壓力，但這不是好方法，抗議方式很多，「怎麼會用這樣方式」。

林穎孟要求柯文哲收回昨天言論，未來應以市長身分嚴肅面對西藏議題。柯文哲說，講出去的話無法收回，他支持自由、民主，但還是不喜歡太激烈抗爭方式。

苗博雅詢問柯文哲昨天為何提到西藏喇嘛自焚。柯文哲說，不知道，就忽然想到，後續會改進。苗博雅希望柯要以市長身分謹言慎行，否則失言是會影響其他國家對台北市長的看法。（編輯：張銘坤）1081024