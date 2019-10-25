施比受更有福 87歲志工獲中市表揚

台中市政府25日舉行「台中市志願服務獎勵表揚典禮」，服務於童綜合醫院的87歲志工楊吳哖（右）是最年長獲獎者，她說，將時間挪出來當志工，看看別人怎麼生活，還可以增加知識，對她來說相當有意義。中央社記者郝雪卿攝 108年10月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府今天表揚績優志工，在醫院擔任志工的87歲楊吳哖是最年長獲獎志工，她表示，不管年紀多大都能當志工，將時間挪出來看看別人怎麼生活，更有意義。

台中市長盧秀燕在「台中市志願服務獎勵表揚典禮」中感謝所有志工的付出，她說，志工們願意奉獻自己很了不起，相信有愛之人必有福，期盼一起努力讓世界看見台中的美好。

這次獲得「一等獎」的台中市政府勞工局志工陳龍莉累積服務時數高達1萬4599小時，是這次獲獎者中服務時數最高的志工。

61歲的陳龍莉表示，已做了24年志工，當初因為在醫院病床看見沒有家屬、沒有依靠的老榮民，才毅然決然投入志工行列，希望在自己的能力範圍幫助更多需要幫助的人，做志工是一件幸福的事，也能認識很多好朋友，讓她很歡樂開心。

服務於童綜合醫院的志工楊吳哖這次獲頒「二等獎」殊榮，她表示，只要有體力、時間，就可以做很多事，雖然年紀大了，但待在家裡也無聊，不如將時間挪出來當志工，看看別人怎麼生活，還可以增加知識，對她來說更有意義。

33歲的一貫道崇正基金會志工徐麒智是這次獲獎志工中最年輕者，他指出，至今服務年資已超過10年，由於父母都在做志工，因此從小就跟著一起做，已把當志工、為人付出當作很自然的事，因此假日如果空下來反而覺得不習慣，服務過程可以看到別人成長，自己也會成長，這是他當志工最開心的地方。（編輯：林沂鋒）1081025