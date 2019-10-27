北市萬聖節巡邏趴 小小波麗士寓教於樂

（中央社記者黃麗芸台北27日電）西洋萬聖節將至，台北市警察局今天舉辦「Smart Policing－小小波麗士體驗營」，邀請小朋友們穿戴警用設備，並騎乘小型電動玩具警車，寓教於樂，體驗智慧警政萬聖節巡邏趴。

北市警局今天發布新聞稿表示，為增進民眾深入瞭解台北智慧城市發展現況及未來規劃，以及結合萬聖節活動慶典，台北市政府資訊局今天在市政府東門廣場舉辦「台北智慧城市成果Showtime－智慧城市搞什麼鬼」園遊會活動，警局也同步推出「Smart Policing－小小波麗士體驗營」，寓教於樂。

體驗營現場活動設計推出貼近民眾生活的「舉家外出」及「金融機構ATM」巡邏箱，市警局說，讓小朋友們騎乘小型電動玩具警車、穿戴M－Police警用行動載具，親身體驗執勤掃瞄巡邏箱QR Code的勤務過程，深入認識「巡邏箱電子化」的智慧警政創新執勤措施。

此外，協力廠商凌羣電腦股份有限公司也在現場設置科技機器人播放「防範詐騙」宣導短片，以加深民眾防範最新詐騙手法。

市警局表示，活動結合萬聖節主題，轄下信義警分局也辦理「睜大眼睛抓詐欺鬼（車手）挑戰賽」有獎徵答活動，將詐欺車手特徵擬鬼化，包括領好領滿鬼、變裝鬼等，讓民眾透過遊戲瞭解現今詐欺車手的態樣，有效防詐。（編輯：戴光育）1081027