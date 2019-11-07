竹市消防運輸車8分鐘變身指揮所 提升救災效率

新竹市災害應變中心裝載各式設備的運輸車，開啟側翼門後，僅需8分鐘就可變成專業指揮所。中央社記者魯鋼駿攝 108年11月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市消防局今天在新竹市政府前廣場進行災害應變中心「前進指揮所」演練示範，展示外觀平常的運輸車僅需8分鐘就可變成專業指揮所，猶如「變形金剛」。

新竹市災害應變中心模擬救災場景，將載滿裝備的運輸車開抵現場展開側翼門，由消防局救災幕僚分工架設指揮帳、無線電、視訊設備、發電機、照明設備、電腦、印表機與投影機等設備，並有可抗5級強風的空拍機直飛災區空中勘查，回傳直播畫面到指揮帳。

消防局長李世恭受訪表示，消防同仁位居救災第一線，良好裝備能提升救災能力，過去在災區成立指揮所往往要花3到4小時。

李世恭說，市府投入新台幣113萬元添加前進指揮所設備，利用既有後勤宣導車改造為前進指揮所運輸車，可於災時第一時間到場，8分鐘就可開設前進指揮所，展開指揮救災工作。

新竹市長林智堅受訪表示，消防同仁用生命守護市民，他上任後投入經費完善設備、增加人力與超勤津貼等，守護消防同仁。（編輯：李明宗）1081107