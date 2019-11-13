石碇姑娘廟前溪流整治 融入生態獲工程獎肯定

新北市農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，將地方人文意象及生態融入工程設計，建立具友善生態的水域環境，獲市府公共工程優質獎肯定。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年11月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府公共工程優質獎今天舉行頒獎典禮，其中，石碇區姑娘廟前野溪整治工程將地方人文意象及生態融入工程設計，創造具有在地特色的水域休憩環境，格外受評審青睞。

農業局表示，石碇區姑娘廟前溪流因颱風影響造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為避免影響安全及兼顧生態保育，首先委請生態專家辦理周遭生態調查，再以生態理念等工法施作整治。

農業局表示，例如採用椰子殼做成魚穴提供馬口魚及蝦蟹類等水生動物棲息，護岸兩側栽植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，讓生態能夠充分復育，又結合當地宮廟元寶造型融入工程設計中，顯現出當地人文特色，串聯觀景步道，建立具有友善生態水域環境，得到評選委員一致肯定，榮獲公共工程優質獎殊榮。

新北市政府指出，除了姑娘廟前野溪整治工程外，還有三峽國光段青年社會住宅新建工程、新店區中央新村北側社會住宅新建工程、三重商工地下停車場新建工程、新店區安坑1號道路第二期工程、三鶯大橋第一階段改建工程、烏來區覽勝大橋改建工程、樹林區第六公墓納骨塔新建工程、樹林區柑城橋拓寬及引道改建工程等共9件工程獲獎。（編輯：李錫璋）1081113