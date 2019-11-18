中台灣好玩卡台中不辦了 市府：投資報酬率低落

（中央社記者趙麗妍台中18日電）「中台灣好玩卡」2016年由台中市政府承辦發行，目前已停辦，民進黨市議員鄭功進質疑，5月才秒殺現驟然停辦，觀光發展恐前功盡棄。中市府表示，投資報酬率低落，故不續辦。

台中市政府配合交通部觀光局「台灣好玩卡」政策，整合中台灣7縣市觀光資源，2016年推出「中台灣好玩卡」。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，市議員鄭功進指出，市府5月才大張旗鼓，宣稱發行千份的「中台灣好玩卡」，銷售成績秒殺，現在卻說投資報酬不如預期，不準備續辦，憂心台中觀光發展恐落後。

鄭功進舉例，「台南好玩卡」串聯月老廟，除行銷城市還扮演媒人角色；「北北基好玩卡」結合高鐵，推出折扣優惠；「高雄好玩卡」也有輕軌周遊2日組合，但中市府的景點都是東拼西湊，不見亮眼吸睛的景點。

鄭功進指出，城市觀光的打造與行銷非一蹴可幾，既然中央有補助計畫，市府在行銷時要有因應時宜的配套，貿然喊卡，前人的觀光發展將前功盡棄。

台中市觀旅局表示，「中台灣好玩卡」的投資報酬率不高，經分析目前大型展館、景點、活動多屬免費，熱門商家合作意願不高，加上線上平台盛行，「中台灣好玩卡」執行成效不如預期。

觀旅局指出，暫緩推動「中台灣好玩卡」，未來將轉型鼓勵台中市觀光業者與主流電商平台合作，包裝自由行旅客所需產品並上架銷售，將台中熱門景點、遊程活動及產品等旅遊情報一次傳遞，活絡觀光經濟。（編輯：黃世雅）1081118