鯨豚擱淺苗栗岸際死亡 確認為少見江豚

苗栗縣後龍鎮海寶溝岸際沙灘23日有民眾發現鯨豚擱淺死亡，海巡人員獲報到場，通知中華鯨豚協會協助確認為江豚，研判是季節轉換導致死亡。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年11月23日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣23日電）苗栗縣後龍鎮海寶溝岸際沙灘，今天被民眾發現有鯨豚擱淺，通報海巡署人員前往協助，經中華鯨豚協會確認，為少見的江豚，研判是季節轉換導致死亡。

海巡署中部分署第三岸巡隊今天發新聞稿指出，上午接獲民眾報案，指後龍鎮海寶溝岸際沙灘發現一隻死亡鯨豚，立刻派遣外埔安檢所人員前往處置。

安檢所人員到場後發現該鯨豚已明顯死亡，經丈量死亡鯨豚長約210公分、寬約40公分，立即將死亡鯨豚照片傳送給中華鯨豚協會辨識，並請協會人員到場協助處理。

中華鯨豚協會郭先生抵達現場後，確認死亡鯨豚品種為江豚，在全世界數量僅剩1000隻左右，在國內屬瀕臨絕種保育類動物，是非常少見品種。

郭先生向海巡人員表示，這隻死亡江豚初步研判是在海上死亡，死因疑似季節轉換及氣候變遷導致，因豚體已些許腐爛，僅部分採樣帶回研究。（編輯：張銘坤）1081123