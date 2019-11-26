綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市長韓國瑜請假參選總統，民進黨議員邱俊憲批評未獲多數議員同意、迴避監督，提議刪除明年度市長特別費的1/4，藍營黨議員緩頰。不過，市長及副市長等特別費仍暫遭擱置。

市議會今天審查市府行政暨國際處明年度預算，邱俊憲針對市長特別費，批評韓國瑜未尋求多數議員或它黨同意就請假、缺席總質詢，主張比照韓國瑜請假時間，對他全年新台幣172萬8000元的特別費刪除1/4。

國民黨市議員黃柏霖發言反對，他詢問行政暨國際處長丁樂群「市長特費既是一致性是否就不需刪除」；再者，韓國瑜已表明「請假就不會領」。他反質疑前市長陳菊要接總統府秘書長有和議會商量嗎？邱俊憲則反駁，陳菊是辭職，韓國瑜是請假，狀況不同。

丁樂群答詢，市長特別費依照主計總處總預算編製作業手冊辦理，直轄市首特別費有一致性。

主席副議長陸淑美表示，審查的是明年度的預算，韓國瑜明年不會請那麼多假。不過邱俊憲執意刪減。

國民黨團總召曾俊傑緩頰主張擱置預算，經出席議員附議，才暫緩韓國瑜特別費被刪減。不過同科目，併同3名副市長、秘書長、3副秘書長及行政暨國際處長、副處長等人的特別費都遭擱置，共601萬2000元。

邱俊憲事後表示，不滿韓國瑜未能尊重議員就請假，規避議會監督。依市府人事處資料，韓國瑜請假時間自10月16日到明年1月11日。（編輯：孫承武）1081126