六合夜市清真標章掛牌 友善穆斯林增商機

（中央社記者程啟峰高雄29日電）高雄六合夜市核發首批清真標章的10攤攤商今天傍晚掛牌，打造友善穆斯林夜市，希望避免穆斯林消費者「踩到地雷」並增加商機，掛牌攤商也期許能因此招攬更多穆斯林顧客上門。

為爭取穆斯林觀光商機，和春技術學院與穆斯林觀光產業協會歷經3個月輔導攤商，取得首批清真標章，並自行貼補申請及輔導費用。由於攤商除不使用豬肉、豬油及酒精食材，隔壁攤商也不得有，門檻頗高，因此六合夜市170多攤中首批僅10攤攤商取得標章。

六合國際觀光夜市發展促進會常務理事詹金翰指出，幾年前有穆斯林觀光客來夜市消費，表明不碰豬肉及酒精食品，後來被對方發現攤商用豬油烹調，雙方當場發生嚴重口角，後來還鬧上國際新聞，希望清真標章上路後能避免穆斯林消費者消費「誤踩地雷」的糾紛重演。

他表示，主辦單位會透過清真教會為掛牌攤商行銷，增加穆斯林客人前來消費意願，清真標章效期兩年，攤商若違反規定隨時會予以撤牌。

掛牌的張姓鳥蛋蝦燒攤商表示，配合標章限制雖有些麻煩，但習慣了就好，以前沒有賣過穆斯林客人，因此想試試看，希望會增加客源。由於剛開始還不知對生意會有多大幫助。

高市副市長葉匡時前往見證掛牌，他表示，高雄有許多印尼穆斯林移工，來高雄觀光的穆斯林旅客也不少，掛牌後可讓他們放心到夜市消費，不用擔心「踩到地雷」，也可增加攤商生意，若成效良好將會擴大推廣。（編輯：謝雅竹）1081129